快訊／新竹市府交通處遭搜索！女雇員涉貪遭帶回　20萬交保

▲新竹市政府交通處1名約聘人員涉貪。（圖／翻攝自Google地圖）
記者楊永盛、黃資真／新竹報導
新竹地檢署27日上午8點許指揮廉政署前往新竹市府交通處等14處進行搜索，並傳喚、通知涉案人共12人到案，檢方訊後認陳姓女公務員、友人高男、廠商林女等3人涉犯貪汙治罪條例，向法院聲押，法院裁定20萬元交保候傳。
新竹地檢署說明，本月27日，肅貪專組檢察官指揮法務部廉政署廉政官偵辦，專案小組持法院搜索票前往交通處辦公室等14處搜索，除了帶回陳女外，另傳喚、通知涉案人共12人到案。
到案12人於28日凌晨完成訊問，檢方認陳女、其友人高男、廠商林女等3人涉犯貪污治罪條例罪嫌重大，向新竹地院聲請羈押禁見，經法官於同日下午召開羈押庭後，諭知3人均以20萬元交保候傳。
新竹市政府表示，去年市長高虹安甫上任時，接獲民眾匿名檢舉，指市府交通處陳姓約雇人員辦理2021年維護工程採購案時涉有貪瀆不法，交辦政風處調查後，於去年6月簽准同意，函送法務部廉政署偵辦。
新竹市府政風處回應，本案屬市府主動調查案件，經市長簽准函送廉政署偵辦，市府尊重司法調查結果，至於具體案情，因目前處於偵查階段，市府將遵守偵查不公開原則，共同維護法治。
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