快訊／新竹市府交通處遭搜索！女雇員涉貪遭帶回　20萬交保

近日全台各地出現高溫天氣，為讓市民朋友在夏日能夠清涼一「夏」，在水情穩定前提之下，新竹市政府將於6月29日起開放府前廣場噴水設施。新竹市長高虹安表示，透過開放府前廣場噴水設施，免費提供大小朋友戲水、親水的消暑場所，滿足市民休閒的需求，讓親子們在暑假期間有個消暑戲水的好去處，致力打造親子幸福的宜居城市。