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「颱風雞排」變八點檔！他現身稱遭冒名　百片大單發不發結局曝

▲▼雞排。（示意圖／記者許力方攝）
▲新竹「颱風雞排」苦主出現了，雞排業者也傻眼。（示意圖／記者許力方攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹「颱風雞排」峰迴路轉簡直八點檔！今日一名自稱「真的羅XX」跑到雞排店，向業者澄清，遭冒名、盜用照片喊發100份雞排，這件事從頭到尾都與他無關。讓昨日才開心接到大單，同時確認到賬、不會跑單的雞排業者，當場傻眼。

整件事情要從23日晚間開始說起，當時全台民眾摩拳擦掌等待縣市政府揭曉24日是否上班上課，新竹地方社群出現一位名為「羅XX」的網友po文表示，如果24日新竹縣放颱風假，自己就要發100份雞排，發放地點就在芎林的某社區。

「颱風雞排」帶起討論，當時還有不少小吃業者毛遂自薦，表示請「羅XX」可以參考雞排以外的餐點，「羅XX」甚至點名某炸雞業者，表示要訂購100份雞排，業者立刻附上自家菜單，留言互動一片歡樂，沒想到就在24日早上，貼文突然消失。

▲▼「颱風假發雞排」　隔天消失傻眼。（圖／翻攝網路）

▲▼「羅XX」在社群發文，稱要發颱風雞排後又消失，引起網友討論。（圖／翻攝竹北大小事）

▲▼「颱風假發雞排」　隔天消失傻眼。（圖／翻攝網路）

之後某社區也上網澄清，根本沒有發雞排一事，提醒網友勿上當，警察也到現場查看到底怎麼回事。

網友發現「颱風雞排」根本「膨風」，紛紛上網消遣「羅XX」。警方也證實，沒有接到相關報案，不管是被冒名的「羅XX」還是被點名的炸雞店，整個發雞排行動簡直莫名其妙。

就在大家以為被耍了，24日下午竟出現雞排業者「豪哥雞排南寮店」再次貼文，因原PO「羅XX」無法發文，由業者代為公告，100份雞排會改在26日下午2點30分，在芎林 7-11大矽谷門市旁發放。業者也收到100份雞排匯款，事件就此落幕，皆大歡喜。

▲▼新竹颱風雞排。（圖／豪哥雞排南寮店提供）

▲錢已經收了，卻有真人出現，業者現在也傻眼了。（圖／豪哥雞排南寮店提供）

沒想到事情還沒完！今(25)日傍晚，一名自稱「真正的羅XX」出現在雞排店，他告訴業者，「假羅XX」冒用自己的名字、照片亂發雞排文，整起事件他是受害者。

「真羅XX」表示，自己遭到惡整，一開始想著息事寧人，就沒理，沒想到惡作劇卻上了新聞，還招來警察，家人都非常擔心，所以才鼓起勇氣找上雞排店，希望業者能幫他澄清。

雞排業者也傻眼，錢都收了，怎知此羅非比羅。「真羅XX」著急地跟記者澄清整件事的始末，並表示，對方冒用他的名字、照片發文惡作劇，已嚴重造成他的困擾，待明天恢復上班課，就會前往警局報案。

至於已經收到款項的雞排，業者則確認，明天也會照發不誤。

►昨PO「颱風祭品文」網喊讚　貼文突消失！眾人傻眼：雞排呢？

►「颱風假雞排」是真的！好玩留言竟變訂單　業者證實已收到錢

 

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