柯文哲提告吞敗！卓冠廷律師稱「塞人是為國舉才」　民眾黨批硬拗

▲民眾黨主席柯文哲。（資料圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

前新竹市長高虹安2022年剛當選時，民進黨新北市議員卓冠廷稱，民眾黨主席柯文哲與高為新竹市政府人事佈局「塞人」爆口角，甚至不歡而散，使柯怒向法院提刑事自訴開告，但士林地院29日宣判卓無罪，可上訴。民眾黨發言人吳怡萱回應，卓的律師稱「塞人」是「為國舉才」，與大眾基本認知相差甚遠，更突顯卓需律師硬拗辯護。

針對士林地院審理柯文哲刑事自訴卓冠廷加重誹謗罪案，29日下午判卓無罪一事，民眾黨發言人吳怡萱表示，卓冠廷身為民進黨議員，在評論當時又身兼發言人，公開發言都背負著民進黨的社會公信力，應謹慎發言，然而對方在上節目卻以「爆料抹黑」方式來打擊異己，故民眾黨希望以訟止謗，遏止歪風。

吳怡萱認為，卓冠廷的律師在開庭時以「塞人」是「為國舉才」，與社會大眾的基本認知相差甚遠，更突顯卓冠廷為了爆料脫口而出的言論，上法院需要律師來幫忙硬拗辯護，目前尚未收到法官裁定理由與細節，將會待收到判決書後再決定後續事宜。

▲卓冠廷。（資料圖／記者黃克翔攝）

身兼民進黨發言人的卓冠廷2022年在《94要客訴》節目中爆料，當年12月4日晚上，柯文哲點了幾個台北市政府的人，要高虹安帶進新竹市政府安排工作，但是高虹安沒有要對柯文哲塞的人全盤接受，還傳出因此爆發激烈的口角爭吵，不歡而散。

當時柯文哲於同月7日解釋，自己有介紹人給高虹安，但根本沒有吵架，更氣得放話，「我這次下定決定心要告他，拿他祭旗！」

法院開庭時，卓辯護律師李蕙如向法官說，柯的書狀內確實提及與高會面是「用人選才」經驗分享，不會是談用人理論，所主張所陳述是事實，此外柯談的是具體人選，被告講的是塞人，這言詞就不會構成妨害名譽，「塞人」是「為國舉才」，何來誹謗？

另外，卓有稱高不願全盤接受，2人為此口角爭執，這個也不構成誹謗，因為自訴人自己覺得是為國舉才，高虹安覺得應該適才適所，2人意見不合，但是站在公的角度，所以不會有妨害名譽，全部言論也可受公評。

法院審酌，柯文哲雖未推薦具體人選，但曾談論過人選經驗，且在媒體採訪中表示「介紹人很正常」及「一定會介紹人給高虹安」，顯示其談論的議題涉及具體人事布局，並非僅限於一般經驗分享；被告的言論雖經過渲染，但並非完全虛構或捏造，且被告可能從其他途徑得知會面消息，顯示其掌握一定資訊來源。