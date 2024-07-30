　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美跨黨派參議員提案 　「全面制裁中國」以嚇阻犯台

▲▼總統蔡英文與蘇利文（Dan Sullivan）（右2）、恩斯特（Joni Ernst）(右1)、凱利（Mark Kelly）（左）三位跨黨派聯邦參議員早餐會。（圖／總統府提供）

▲蘇利文（Dan Sullivan）（右2）曾訪台。（圖／總統府提供）

文／中央社

美國參議院軍事委員會共和黨籍議員蘇利文、民主黨籍達克沃斯近日共同提案，主張若中國侵略台灣，將從經濟、能源、金融等方面對中國祭出全面制裁，包括限制中國製造的產品進口美國。

蘇利文（Dan Sullivan）、達克沃斯（Tammy Duckworth）在25日共同提出「與台灣制裁鄰近民主政體侵略者法案」（Sanctions Targeting Aggressors of Neighboring Democracies with Taiwan Act），簡稱「與台灣同一陣線法案」（STAND with Taiwan Act）。法案已經交付相關委員會審查。

根據新聞稿，如果中國對台灣發動軍事侵略，法案主張對中國全面制裁，制裁對象包括中國共產黨成員、中國金融機構及工業部門，將禁止美國金融機構（投資公司、私募股權公司、風險投資公司或對沖基金）對任何受益於中國共產黨、或與中國共產黨有關的中國實體投資，並限制中國製產品進口美國。

蘇利文指出，中國共產黨對台灣、美國及印太地區盟友的侵略威脅日增，美國必須展現穩定、堅定的跨黨派承諾，支持台灣的民主。

達克沃斯說，台灣面對日益增強的中國威脅，致力鞏固民主，如果美國要繼續作為全球領袖，必須挺身而出，支持像台灣這樣的夥伴。這項提案傳達明確訊息：美國不會容忍任何危及民主夥伴及全球經濟穩定的單邊侵略行為。

蘇利文、達克沃斯5月與民主黨籍昆斯（Chris Coons）及巴特勒（Laphonza Butler）組團訪台，兩人當時就預告將提出這項法案。

蘇利文2022年首度提出「與台灣同一陣線法案」，共同提案人是同黨參議員馬歇爾（Roger Marshall），當年1月交付委員會審查。

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

ET快訊
2層樓隔16間房出租！大火奪3命　屋主說話了
爆炸畫面曝！　租客奔逃半裸衝出
快訊／陸漁船翻覆案兩岸達成共識！陸代表：盼台方落實既要條款
台股跳水逾300點！　「3檔AI尖兵」逆勢亮紅漲6%
北斗3死！租戶曝「房東超摳」很多房出租　不裝住警器
快訊／彰化惡火再奪1命！男全身焦黑亡　總計3死3傷
打詐越打越多！　財損88億6年新高
紀卜心IG粉絲「7位數跌到6位數」　網：尷尬了
日本依然第一！奧運「最新排名」揭曉　美國拿牌破20面
恐怖畫面曝！彰化出租套房大火「1樓全面燃燒」　2死1命危

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

進口的伊朗原油轉向大連市場　中國：反對美國單邊制裁

簡訊曝光！川普「遇刺前90分鐘」警已鎖定嫌犯　1原因放過他

日鰻魚飯147人食物中毒釀1死！　伊勢定認了：廚師沒戴手套

紙板床被點名！　澳洲運動員「開砲選手村」：很難發揮

美跨黨派參議員提案 　「全面制裁中國」以嚇阻犯台

美前NBA球員「轉戰沙灘排球」！　挺進巴黎奧運又贏了

巴黎今高溫逼近35度！ 奧運戶外賽事選手慘兮兮

加州1場野火燒掉5.3個台北市！　還有100起野火待撲滅

瓦格納在非洲遭大屠殺　烏克蘭軍情局宣稱「參與突襲」

美官員曝2手法：俄羅斯靠「不知情美國人」散布選舉謠言

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣！完整版

唐治平認屍了！手戴媽鑽戒 「確實像我母親...有點不舒服」

男硬拔長髮妹充電槍　闖車內拽人：告我啊

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

柯佳嬿「示範i人看Energy演唱會」！　「棒棒堂也來看」丫頭被cue現場尬舞

高雄800汽機車泡水3天　豪車出土底盤還在滴水

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

女客深情飆唱《摯友》　網聽哭：有故事的人

太洗腦！動力火車也跳三振舞　悍將新洋投藍力與起亞虎合跳

進口的伊朗原油轉向大連市場　中國：反對美國單邊制裁

簡訊曝光！川普「遇刺前90分鐘」警已鎖定嫌犯　1原因放過他

日鰻魚飯147人食物中毒釀1死！　伊勢定認了：廚師沒戴手套

紙板床被點名！　澳洲運動員「開砲選手村」：很難發揮

美跨黨派參議員提案 　「全面制裁中國」以嚇阻犯台

美前NBA球員「轉戰沙灘排球」！　挺進巴黎奧運又贏了

巴黎今高溫逼近35度！ 奧運戶外賽事選手慘兮兮

加州1場野火燒掉5.3個台北市！　還有100起野火待撲滅

瓦格納在非洲遭大屠殺　烏克蘭軍情局宣稱「參與突襲」

美官員曝2手法：俄羅斯靠「不知情美國人」散布選舉謠言

《兩天一夜》2位新成員名單瘋傳！　「帥氣版金鍾旼」掀熱議

進口的伊朗原油轉向大連市場　中國：反對美國單邊制裁

青菜又貴又醜「菜價漲13%」　消費者嘆：隨便買1袋要500元

午後雷雨彈又大又急　周四起飆36度高溫「2地最燒」

王鴻薇檢舉公視宣傳「拆樑」片！　已發函NCC、市選委會要求下架

木柵動物園停車玩一天恐要千元　游淑慧：停管單位應降低民眾負擔

蘋果呼籲「所有iPhone快安裝」　iOS 17.6重要錯誤修復、安全性更新

彰化惡火奪3命！2層樓隔16間房出租　屋主懷疑1樓租客抽菸釀禍

大苑子夏季限定「3款荔枝飲品」回來了！尬玫瑰泥、銀耳超欠喝

東京「鬼太郎茶屋」8／4結束營業　業者曝原因：建築太老舊

眾騎士見妹子紛紛禮讓　紳士：心臟噗通噗通跳

國際熱門新聞

選手村成性愛天堂？　女選手嗨下載Tinder實驗

1款咖啡100％有毒！　醫示警：恐致中風甚至死亡

奧運開幕下大雨　600萬隻大老鼠衝出來

東京「台灣美食活動」出現五星旗　網氣炸灌爆

日鰻魚飯老店147人食物中毒！1人死亡

阿茲海默症研究新發現　血液檢測準確度高達90%

NBA球員轉戰沙灘排球　奧運又贏了

婚戒掉進塞納河！奧運金牌向妻道歉

巴西女泳將偷溜出選手村！遭開除隊籍

女童抱怨漢堡「番茄醬太多」　媽一看是人血

奧運鐵人三項游泳訓練連2天取消　主辦盼高溫替塞納河殺菌

舊手機怎處理？　6妙招賦予新用途

北韓向國外尋求「治療金正恩」藥物

硬闖鐵軌！俄羅斯火車碰撞貨車　至少2死140傷　

更多熱門

相關新聞

午後對流雨彈來襲「今日下最大」　降雨熱區曝

午後對流雨彈來襲「今日下最大」　降雨熱區曝

天氣風險公司天氣分師林孝儒指出，今（30日）午後配合熱力作用，各地都有熱對流帶來雷陣雨可能，尤其西半部山區有較旺盛對流發展，瞬間雨勢較明顯，今日將是本周熱對流降雨最顯著的一天。明天起至周末，各地晴時多雲，氣溫炎熱。

加州1場野火燒掉5.3個台北市！　還有100起野火待撲滅

加州1場野火燒掉5.3個台北市！　還有100起野火待撲滅

美官員曝2手法：俄羅斯靠「不知情美國人」散布選舉謠言

美官員曝2手法：俄羅斯靠「不知情美國人」散布選舉謠言

蘋果轉向Google：沒有用任何輝達GPU訓練自家AI

蘋果轉向Google：沒有用任何輝達GPU訓練自家AI

市場觀望聯準會利率決策　美股收盤互有漲跌

市場觀望聯準會利率決策　美股收盤互有漲跌

關鍵字：

台灣美國中國政治北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

荷蘭泳將有穿就像沒穿！下身一片肉色爆紅

半導體廠員工上班猝死　負責人被家屬逼簽800萬本票

吳佩慈夫妻逃債定居日本！「私下豪奢生活曝光」

蹦闆「身上名牌裝是假貨」道歉：老婆心意別怪她

天降拆遷款3493萬　廠長急尋35員工回來領錢

聽不到女友碎唸！男「黑洞中塞滿屎」　醫40秒夾出：好臭

韓啦啦隊女神安芝儇「伴遊2天開價3萬」！陪玩細節曝

3架昂貴鯊魚機全淹了　彰化順風飛行場暫停營運

選手村成性愛天堂？　女選手嗨下載Tinder實驗

可能還有颱風！　最新預測曝

南部淹水被酸　Wecare高雄：國民黨貢獻了什麼？

快訊／下班注意！12縣市豪大雨特報　防雷擊強風

185萬人領錢囉！符合資格「平均領1.87萬元」　明天入帳

拒跳馬摔碎金牌　這項馬術將成絕響

綠島打工換宿爆性騷！他發道歉文「明天出島」

更多

最夯影音

更多

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣！完整版

唐治平認屍了！手戴媽鑽戒 「確實像我母親...有點不舒服」

男硬拔長髮妹充電槍　闖車內拽人：告我啊

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

柯佳嬿「示範i人看Energy演唱會」！　「棒棒堂也來看」丫頭被cue現場尬舞

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面