午後對流雨彈來襲「今日下最大」　降雨熱區曝

▲今日熱對流降雨顯著，西半部留意午後短暫雷陣雨。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣風險公司天氣分析師林孝儒指出，今（30日）午後配合熱力作用，各地都有熱對流帶來雷陣雨可能，尤其西半部山區有較旺盛對流發展，瞬間雨勢較明顯，今日將是本周熱對流降雨最顯著的一天。明天起至周末，各地晴時多雲，氣溫炎熱。

林孝儒在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文表示，今天低壓逐漸離開，東部迎風降雨減緩，但大氣環境仍不太穩定，上午各地還算晴朗天氣，午後配合熱力作用，預測各地都有熱對流帶來雷陣雨可能。

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他說，尤其西半部山區將有較旺盛對流發展，瞬間雨勢都會比較明顯，並伴隨強風雷擊可能。而東南風環境下，對流發展起來之後也將會往西部平地擴散。

林孝儒表示，周三起至周末台灣轉為西南風環境，雲量減少，各地普遍為晴時多雲天氣，氣溫炎熱，有局部36度高溫發生機會。午後受熱力作用影響，有熱對流發展機會，但發展幅度及範圍多少受太平洋高壓勢力抑制，熱對流發展趨勢較往山區縮減。

他表示，迎風的中南部夜晚清晨將有西南及海陸風輻合所造成的短暫陣雨機會，目前來看西南風偏弱，雨勢通常也不會很大。總結來說本周，今日將是熱對流降雨最顯著的一天，外出還請多加留意。

中央氣象署預報員張竣堯表示，今天低壓帶影響，東半部、恆春半島有不定時陣雨或雷雨，其他地區也不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨，午後降雨更明顯，尤其西半部有短延時大雨或豪雨機率。