蘋果轉向Google：沒有用任何輝達GPU訓練自家AI

▲蘋果尋求輝達以外的替代選項。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合外電報導

蘋果29日表示，支持Apple Intelligence的AI模型，已經採用Google客製化的晶片進行預先訓練。蘋果此番說明代表，並未用到任何來自輝達的GPU，也凸顯了科技巨頭們正在尋找可以替代輝達的選項。

綜合外電報導，蘋果公司在一份新發表的47頁技術文件中，詳述了選擇Google自家開發的TPU進行訓練的原因。蘋果同時，也針對部分裝置發布了Apple Intelligence的預覽版本。儘管Nvidia的昂貴GPU主導了高端AI訓練晶片市場，但蘋果這次刻意選擇了別條路。

事實上蘋果在文件中並未直接提到Google或輝達，但他們確實有提到，Apple Foundation Model（AFM）和AFM服務器是在「雲TPU集群」上訓練的，代表蘋果以此來執行計算任務。

目前輝達的GPU在高端AI訓練晶片市場佔據主導地位，過去幾年需求量大增，導致各家都很難獲得足夠數量的GPU。像OpenAI、微軟和Anthropic等公司都在使用輝達的GPU來訓練他們的模型，而Google、Meta、甲骨文和特斯拉等其他科技公司也在積極採購這些晶片來構建他們的AI系統和服務。

臉書母公司Meta的CEO祖克柏和Google母公司甲骨文的CEO都在日前表示，他們的公司及業界可能在AI基礎設施上投入了過多資金，但他們也承認，不這麼做的業務風險過高。祖克柏表示，「落後的代價是，你在未來10到15年內最重要的技術上屈居劣勢。」

蘋果在技術文件中，詳細描述了其AFM和AFM服務器的訓練過程，指出這個系統使他們能夠高效且可擴展地訓練AFM模型，包括AFM-on-device、AFM-server和更大的模型。

針對這些內容，蘋果和Google代表均未回應置評請求。