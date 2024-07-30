美官員曝2手法：俄羅斯靠「不知情美國人」散布選舉謠言

▲美官員指出，俄國、中國等外國政府，正想方設法散布謠言影響美國總統大選。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

美國情報官員29日指出，克里姆林宮正在將俄羅斯的公關公司以及不知情的美國人，轉變成散布美國總統大選不實謠言的工具，藉此扭曲美國公眾的觀點，以求達到影響選舉結果。

美聯社報導，這項警告是在美國歷經幾周的政壇動盪後發出的，混亂促使俄羅斯、伊朗和中國迅速更改他們的宣傳策略。美國情報官員表示，沒有變的是，這些國家的所作所為，仍然是要尋求透過網路散布不實和煽動性的言論，削弱大眾對美國民主以及選舉的信心。

美國國家情報總監辦公室一位匿名官員表示，「美國民眾應該要明白他們在網路上看到的言論，尤其是社群媒體，有可能是外國的政治宣傳，就算看起來像是美國人或是從美國本地發出的言論。」

有克里姆林宮背景的許多團體，正在大幅召募俄羅斯境內的行銷與公關公司，既是為了外包製作宣傳的工作，也是為了讓政府可以躲在這些公司背後操作。

2個這類型的公司就在今年3月，成為美國新的制裁對象。當局指出，這2個俄國公司創建了多個假的網站與虛構的社群帳號，都是用作散布克里姆林宮指示的謠言。不實的謠言內容聚焦在美國總統參選人以及投票話題上，或者是煽動在美國本就已是爭議的議題，包括移民、犯罪以及以色列加薩戰爭。

官員們指出，克里姆林宮終極的目標，是要讓「美國人打美國人」，要讓美國人在不問謠言源自哪裡的情況下，主動幫忙散布這些俄羅斯製造的謠言，「人們更傾向相信和轉發他們以為來源是本土的消息」。這些虛構的網站模仿美國新聞媒體官網的設計，以及靠AI產生的社群帳號資料，這僅僅只是眾多手法中的2個而已。