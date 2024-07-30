　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美官員曝2手法：俄羅斯靠「不知情美國人」散布選舉謠言

▲Facebook,TikTok,Twitter,YouTube,Instagram,社群媒體。（圖／路透）

▲美官員指出，俄國、中國等外國政府，正想方設法散布謠言影響美國總統大選。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國情報官員29日指出，克里姆林宮正在將俄羅斯的公關公司以及不知情的美國人，轉變成散布美國總統大選不實謠言的工具，藉此扭曲美國公眾的觀點，以求達到影響選舉結果。

美聯社報導，這項警告是在美國歷經幾周的政壇動盪後發出的，混亂促使俄羅斯、伊朗和中國迅速更改他們的宣傳策略。美國情報官員表示，沒有變的是，這些國家的所作所為，仍然是要尋求透過網路散布不實和煽動性的言論，削弱大眾對美國民主以及選舉的信心。

美國國家情報總監辦公室一位匿名官員表示，「美國民眾應該要明白他們在網路上看到的言論，尤其是社群媒體，有可能是外國的政治宣傳，就算看起來像是美國人或是從美國本地發出的言論。」

有克里姆林宮背景的許多團體，正在大幅召募俄羅斯境內的行銷與公關公司，既是為了外包製作宣傳的工作，也是為了讓政府可以躲在這些公司背後操作。

2個這類型的公司就在今年3月，成為美國新的制裁對象。當局指出，這2個俄國公司創建了多個假的網站與虛構的社群帳號，都是用作散布克里姆林宮指示的謠言。不實的謠言內容聚焦在美國總統參選人以及投票話題上，或者是煽動在美國本就已是爭議的議題，包括移民、犯罪以及以色列加薩戰爭。

官員們指出，克里姆林宮終極的目標，是要讓「美國人打美國人」，要讓美國人在不問謠言源自哪裡的情況下，主動幫忙散布這些俄羅斯製造的謠言，「人們更傾向相信和轉發他們以為來源是本土的消息」。這些虛構的網站模仿美國新聞媒體官網的設計，以及靠AI產生的社群帳號資料，這僅僅只是眾多手法中的2個而已。

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

ET快訊
Hani未婚夫認了「醫死人」！　遭炎上道歉：會承擔法律責任
「凱米為台築最強海岸防禦」　4公里長驚人畫面曝
快訊／透天厝大火！濃黑煙狂竄　1死2命危
韓啦啦隊女神安芝儇「伴遊2天開價3萬」！陪玩細節曝光
景氣紅燈「台股要崩」了？　內行曝最快反轉時間
1款咖啡100％有毒！　醫示警：恐致中風甚至死亡
快訊／國1北向三重段追撞事故！　自小客車頭爛毀

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

加州1場野火燒掉5.3個台北市！　還有100起野火待撲滅

瓦格納在非洲遭大屠殺　烏克蘭軍情局宣稱「參與突襲」

美官員曝2手法：俄羅斯靠「不知情美國人」散布選舉謠言

金正恩「小胖變大胖」飆到140公斤　南韓：向海外尋求治療藥物

蘋果轉向Google：沒有用任何輝達GPU訓練自家AI

英男闖舞蹈教室「專挑小孩行刺」2死9傷！　目擊者悚憶：渾身是血

1款咖啡100％有毒！　醫示警：恐致中風甚至死亡

英國新政府公布優先簽署貿易協議國　南韓印度入列

美最新軍援烏克蘭588億　含防空彈藥及砲彈

奧運鐵人三項游泳訓練「連2天取消」　主辦盼高溫替塞納河殺菌

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣！完整版

唐治平認屍了！手戴媽鑽戒 「確實像我母親...有點不舒服」

男硬拔長髮妹充電槍　闖車內拽人：告我啊

柯佳嬿「示範i人看Energy演唱會」！　「棒棒堂也來看」丫頭被cue現場尬舞

高雄800汽機車泡水3天　豪車出土底盤還在滴水

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

太洗腦！動力火車也跳三振舞　悍將新洋投藍力與起亞虎合跳

女客深情飆唱《摯友》　網聽哭：有故事的人

恐怖片！特斯拉男硬拔長髮妹充電槍　闖車內拽人還嗆：我錢準備好

加州1場野火燒掉5.3個台北市！　還有100起野火待撲滅

瓦格納在非洲遭大屠殺　烏克蘭軍情局宣稱「參與突襲」

美官員曝2手法：俄羅斯靠「不知情美國人」散布選舉謠言

金正恩「小胖變大胖」飆到140公斤　南韓：向海外尋求治療藥物

蘋果轉向Google：沒有用任何輝達GPU訓練自家AI

英男闖舞蹈教室「專挑小孩行刺」2死9傷！　目擊者悚憶：渾身是血

1款咖啡100％有毒！　醫示警：恐致中風甚至死亡

英國新政府公布優先簽署貿易協議國　南韓印度入列

美最新軍援烏克蘭588億　含防空彈藥及砲彈

奧運鐵人三項游泳訓練「連2天取消」　主辦盼高溫替塞納河殺菌

女性癌患死亡第二大原因　桃榮醫師梁家銘：治療進入客制化

等不到降息！債券ETF人數衰退　近5周首見

午後對流雨彈來襲「今日下最大」　降雨熱區曝

快訊／高雄前鎮漁港碼頭驚見浮屍　工人豪雨落海不幸罹難

強震重創花蓮翰品酒店！7月31日進行拆除重建工程　為期4個月　

三星6月擊敗蘋果成銷售王原因曝光　紅米登上前五單機銷量攀升24%

Hani醫師未婚夫發聲認了「醫死人」！　遭網炎上道歉：會承擔法律責任　

智慧健康醫護探索營　認識元智智慧醫院演進

日月潭涵碧樓搶攻秋節市場　廣式台式月餅禮盒配紅玉紅茶

「小米全新SU7」現身巴黎讓外國人看呆了！創辦人雷軍：成為全球第5

市價5折 帶回6大罐 手工48小時醃製黃金泡菜

國際熱門新聞

選手村成性愛天堂？　女選手嗨下載Tinder實驗

奧運開幕下大雨　600萬隻大老鼠衝出來

1款咖啡100％有毒！　醫示警：恐致中風甚至死亡

東京「台灣美食活動」出現五星旗　網氣炸灌爆

日鰻魚飯老店147人食物中毒！1人死亡

阿茲海默症研究新發現　血液檢測準確度高達90%

婚戒掉進塞納河！奧運金牌向妻道歉

巴西女泳將偷溜出選手村！遭開除隊籍

奧運鐵人三項游泳訓練連2天取消　主辦盼高溫替塞納河殺菌

女童抱怨漢堡「番茄醬太多」　媽一看是人血

舊手機怎處理？　6妙招賦予新用途

硬闖鐵軌！俄羅斯火車碰撞貨車　至少2死140傷　

大谷翔平前隊友　31歲投手車禍亡

瓦格納50傭兵在非遭屠殺 ！屍橫遍野

更多熱門

相關新聞

蘋果轉向Google：沒有用任何輝達GPU訓練自家AI

蘋果轉向Google：沒有用任何輝達GPU訓練自家AI

蘋果29日表示，支持Apple Intelligence的AI模型，已經採用Google客製化的晶片進行預先訓練。蘋果此番說明代表，並未用到任何來自輝達的GPU，也凸顯了科技巨頭們正在尋找可以替代輝達的選項。

市場觀望聯準會利率決策　美股收盤互有漲跌

市場觀望聯準會利率決策　美股收盤互有漲跌

創紀錄！　美國隊奧運總計「奪下3000面獎牌」狠甩全球

創紀錄！　美國隊奧運總計「奪下3000面獎牌」狠甩全球

美最新軍援烏克蘭588億　含防空彈藥及砲彈

美最新軍援烏克蘭588億　含防空彈藥及砲彈

硬闖鐵軌！俄羅斯火車碰撞貨車　至少2死140傷　

硬闖鐵軌！俄羅斯火車碰撞貨車　至少2死140傷　

關鍵字：

美國北美要聞俄羅斯美國總統大選謠言

讀者迴響

熱門新聞

荷蘭泳將有穿就像沒穿！下身一片肉色爆紅

蹦闆「身上名牌裝是假貨」道歉：老婆心意別怪她

半導體廠員工上班猝死　負責人被家屬逼簽800萬本票

吳佩慈夫妻逃債定居日本！「私下豪奢生活曝光」

聽不到女友碎唸！男「黑洞中塞滿屎」　醫40秒夾出：好臭

天降拆遷款3493萬　廠長急尋35員工回來領錢

3架昂貴鯊魚機全淹了　彰化順風飛行場暫停營運

選手村成性愛天堂？　女選手嗨下載Tinder實驗

可能還有颱風！　最新預測曝

南部淹水被酸　Wecare高雄：國民黨貢獻了什麼？

185萬人領錢囉！符合資格「平均領1.87萬元」　明天入帳

快訊／下班注意！12縣市豪大雨特報　防雷擊強風

奧運開幕下大雨　600萬隻大老鼠衝出來

拒跳馬摔碎金牌　這項馬術將成絕響

郭書瑤態度不佳遭TVBS封殺

更多

最夯影音

更多

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣！完整版

唐治平認屍了！手戴媽鑽戒 「確實像我母親...有點不舒服」

男硬拔長髮妹充電槍　闖車內拽人：告我啊

柯佳嬿「示範i人看Energy演唱會」！　「棒棒堂也來看」丫頭被cue現場尬舞

高雄800汽機車泡水3天　豪車出土底盤還在滴水

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面