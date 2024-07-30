南部淹水被酸　Wecare高雄點名「國民黨從沒替高雄做事」

▲凱米帶來驚人雨量，導致高雄市多處淹水。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

凱米挾帶超大雨量襲台，導致多個縣市發生淹水災情，也讓輿論聚焦地方首長及防颱應對。對此，先前發起罷韓行動的民間團體「Wecare高雄」批評，前市長謝長廷、陳菊，及現任市長陳其邁持續建設蓄洪池，才讓天災沒有擴大，「國民黨又做了什麼呢？」

針對國民黨市立委柯志恩對高雄淹水一事道歉「我們做得不夠多」，以及有網友質疑南部淹水是地方首長問題，「Wecare高雄」直接發文回嗆，「國民黨對高雄不是做得不夠多，而是，都沒有做。」

「Wecare高雄」在文中指出，高雄蓄洪池在謝長廷任內啟動、陳菊積極建設，再到陳其邁持續建設，才讓天災沒有擴大，「但國民黨做了什麼呢？」

▲陳其邁公布數據，談到楠梓跟仁武已超過「200年防洪頻率」。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄有25座滯洪池，可蓄存490萬噸的水量，近年前瞻預算中更有55億元花在滯洪池上。

對此，陳其邁26日表示，凱米帶來的降雨量單日山區超過1400毫米、平地高達967毫米，超過莫拉克及凡那比颱風的紀錄，25日市內滯洪池與相關區域排水設計，都已經達到飽和點。

陳其邁指出，以楠梓跟仁武為例，已超過200年防洪頻率（編按：指從水文資料去預估200年會遭遇最大的洪峰，以此來設計防洪措施），岡山、橋頭部分也超過100年的防洪頻率，未來需要因應這種非常大的新型態氣候改變，做出對應策略調整。