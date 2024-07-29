台日友好！神戶市議員率團訪高雄　曝「直航航班著手進行」

▲台日經貿文化交流協會與日台友好議員協議會共商高雄、神戶具體合作事宜。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

台日友好持續升溫！日本神戶12名市議員訪問團今(29日)抵達高雄，與台日經貿文化交流協會在義大天悅飯店舉辦台日交流會議，討論高雄、神戶具體合作事宜。神戶市與高雄市為重要港口城市，隨著神戶空港即將於2025年國際化，兩市之間的直航航班計劃也已著手進行中，市民即將迎來更加便捷的交流機會。

這次的台日交流會議共有22位成員參與，包括12位來自日本的上畠寛弘及外海開三、平井真千子、植中雅子、河南忠和、黒田武志、山下展成、高橋稔枝、住本一禮、辻康裕、淺井美佳、後藤みなみ議員，以及10位台日經貿文化交流協會代表。

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▲張瑞雄理事長（左）與上畠寛弘議員（右）互贈紀念品。（圖／記者許宥孺翻攝）

台日經貿文化交流協會理事長張瑞雄表示，神戶市與高雄市作為重要港口城市，長期以來保持著密切的合作關係，隨著未來直航航班的開通，高雄港與神戶港的合作將更加緊密，預計進一步促進兩地經貿交流。

台日經貿文化交流協會常務監事莊尚諭則指出，台日經貿文化交流協會積極推展臺灣與日本在經貿與文化方面的交流，此次與神戶市議員訪問團的面對面交流是一個絕佳機會，也標誌著台日合作邁向新階段，期待未來能有更多實質性合作，持續促進台日友好關係。

▲台日經貿文化交流協會與日台友好議員於義大天悅飯店交流。（圖／記者許宥孺翻攝）

上畠寛弘議員表示，他已多次訪台，也於今年5月20日獲邀參加賴清德總統就職典禮，並參與幾個重要交流活動，對此次交流活動十分肯定。雙方針對經貿、教育、文化等多方面展開熱烈討論，並希望借鑑高雄市經驗，推動神戶機場現代化和國際化。

義守大學應用日語學系主任楊佩蓉也參與此次活動，並在會中播放義守大學影片，介紹國際化成果及AI教學特色，獲得在場議員讚賞與肯定，並表示願意積極推動神戶的高中、大學來台灣交流。