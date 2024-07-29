高雄25座滯洪池容納驚人水量　他曝凱米淹水面積僅莫拉克9.2%

▲高雄水利及滯洪設施發揮功效。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

凱米颱風帶來致災性豪雨，加上同時間遭遇天文大潮，在高雄燕巢、岡山、大社、楠梓、大樹等行政區降下超過100mm的時雨量，全市119條區域排水皆達一級警戒水位。對此，成大名譽教授游保杉表示，所幸近年強化的水利及滯洪設施發揮效用，從數據來看，淹水面積及退水時間都較之前更少、更快。

根據統計資料，凱米颱風平地最大累計雨量為778.5mm（大樹區），相較莫拉克颱風當時為729.5mm（大樹區），致災性降雨嚴峻程度超過莫拉克；然而莫拉克颱風時，高雄只有1座本和里滯洪池，滯洪量僅11萬噸，當時高雄市區多處淹水深度超過1公尺，低窪地區甚至達一層樓高。

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▲高雄完成25座滯洪池498萬噸滯洪量，約可容納2450座標準泳池的水量。（圖／記者賴文萱翻攝）

相較今日，高雄已經完成25座滯洪池498萬噸滯洪量，約可容納2450座標準泳池的水量，凱米颱風期間25座滯洪池近全滿，倘無這些滯洪池滯留洪水，讓498萬噸洪水漫流至市區，肯定會造成高雄更大淹水災情；另統計，凱米颱風造成高雄淹水面積498公頃，相較莫拉克颱風的5,400公頃僅9.2%，且都會區的淹水大多1小時左右退水，時間也明顯縮短。

成功大學前工學院院長游保杉名譽教授指出，台灣位於颱風侵襲的路徑，未來氣候變遷可能讓侵襲台灣颱風的降雨有增強趨勢。這是台灣必須面對而無法避免的降雨條件。我們更需認知到，未來的降雨強度與總量超過目前水利設施保護標準的機會可能更為頻繁。「當超過設計標準所造成的淹水應該是合理而可以接受現象，不宜輕易說治水無效來打擊水利工程師的言論。」

▲高雄完成25座滯洪池498萬噸滯洪量，約可容納2450座標準泳池的水量。（圖／記者賴文萱翻攝）

游教授也提到，國際上很早就認知從工程角度而言，淹水是無可避免地，因而提倡「與洪水共存」的理念。淹水最直接影響的是社區與民眾，因此建議上從中央、地方政府，下自社區與居民，宜共同參與建立韌性的防災體系。

高市府表示，將評估檢討提高保護標準並賡續執行相關排水改善工程，也提醒工程手段無法完全避免災害發生，協助市民取得水情資訊、鼓勵淹水地區加裝防水閘門、輔導成立自主防災社區等各項有助於提升防洪韌性之策略，也會是持續努力的目標。