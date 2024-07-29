　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄25座滯洪池容納驚人水量　他曝凱米淹水面積僅莫拉克9.2%

▲▼沒滯洪池高雄會更慘，凱米強颱淹水面積僅「莫拉克時期9.2%」 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄水利及滯洪設施發揮功效。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

凱米颱風帶來致災性豪雨，加上同時間遭遇天文大潮，在高雄燕巢、岡山、大社、楠梓、大樹等行政區降下超過100mm的時雨量，全市119條區域排水皆達一級警戒水位。對此，成大名譽教授游保杉表示，所幸近年強化的水利及滯洪設施發揮效用，從數據來看，淹水面積及退水時間都較之前更少、更快。

根據統計資料，凱米颱風平地最大累計雨量為778.5mm（大樹區），相較莫拉克颱風當時為729.5mm（大樹區），致災性降雨嚴峻程度超過莫拉克；然而莫拉克颱風時，高雄只有1座本和里滯洪池，滯洪量僅11萬噸，當時高雄市區多處淹水深度超過1公尺，低窪地區甚至達一層樓高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼沒滯洪池高雄會更慘，凱米強颱淹水面積僅「莫拉克時期9.2%」 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄完成25座滯洪池498萬噸滯洪量，約可容納2450座標準泳池的水量。（圖／記者賴文萱翻攝）

相較今日，高雄已經完成25座滯洪池498萬噸滯洪量，約可容納2450座標準泳池的水量，凱米颱風期間25座滯洪池近全滿，倘無這些滯洪池滯留洪水，讓498萬噸洪水漫流至市區，肯定會造成高雄更大淹水災情；另統計，凱米颱風造成高雄淹水面積498公頃，相較莫拉克颱風的5,400公頃僅9.2%，且都會區的淹水大多1小時左右退水，時間也明顯縮短。

成功大學前工學院院長游保杉名譽教授指出，台灣位於颱風侵襲的路徑，未來氣候變遷可能讓侵襲台灣颱風的降雨有增強趨勢。這是台灣必須面對而無法避免的降雨條件。我們更需認知到，未來的降雨強度與總量超過目前水利設施保護標準的機會可能更為頻繁。「當超過設計標準所造成的淹水應該是合理而可以接受現象，不宜輕易說治水無效來打擊水利工程師的言論。」

▲▼沒滯洪池高雄會更慘，凱米強颱淹水面積僅「莫拉克時期9.2%」 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄完成25座滯洪池498萬噸滯洪量，約可容納2450座標準泳池的水量。（圖／記者賴文萱翻攝）

游教授也提到，國際上很早就認知從工程角度而言，淹水是無可避免地，因而提倡「與洪水共存」的理念。淹水最直接影響的是社區與民眾，因此建議上從中央、地方政府，下自社區與居民，宜共同參與建立韌性的防災體系。

高市府表示，將評估檢討提高保護標準並賡續執行相關排水改善工程，也提醒工程手段無法完全避免災害發生，協助市民取得水情資訊、鼓勵淹水地區加裝防水閘門、輔導成立自主防災社區等各項有助於提升防洪韌性之策略，也會是持續努力的目標。

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

ET快訊
恐怖血滴子！聯結車輪胎掉落　撞大貨車害駕駛韌帶斷裂
台灣DJ現身巴黎奧運演出！　超狂背景曝光
才學射擊3年！16歲女高中生為韓國射下奧運第100金
快訊／台灣漁船遭日本扣押！家屬已匯32萬盼釋放人船
快訊／高雄市宣布「3區域」明續停班課
「飛靶神槍手」楊昆弼前2局47分　資格賽首日暫居第17
濁水溪暴漲全淹了！　3架千萬鯊魚機全毀
快訊／簡彤娟桌球首戰不敵香港好手　直落四吞敗

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

清大高雄校區10月開學分班　左營全體里長拍手：孩子不用北漂

台日友好！神戶市議員率團訪高雄　曝「直航航班著手進行」

快訊／道路仍未修復　高雄桃源區3里第7天停班停課

水痘感染潮！　醫示警「成人案例更多」：應盡速補打疫苗

日本銷售業績NO.1眼鏡市場徵才！完善培訓、全員加薪　驗光師調薪漲幅最高13%

快訊／最小7歲！消夜吃豆漿小籠包　台中2大5小疑食物中毒送醫

藥劑師警告12種「不能與咖啡同服」藥物　部分感冒、過敏藥也中標

高雄25座滯洪池容納驚人水量　他曝凱米淹水面積僅莫拉克9.2%

低壓殘留水氣「明天雨彈往北跑」　午後大雨炸半個台灣

好食好事加速器聯手KPMG舉辦Startup　Bootcamp助力台灣新創邁向東南亞

3歲娃衝車陣哭找阿公　女警姐姐「呼呼」無效

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

五月天阿信來了！EnergyY合體　上台大跳〈星期五晚上〉嗨爆

沒有Toro聲音成19年遺憾　Energy圓夢..他爆哭：本來不想唱

楊勇緯巴黎奧運無緣奪牌　劉文等：他需要時間調適

鄧紫棋演唱會「蟲子爬上身」！　粉絲狂提醒...她崩潰大尖叫XD

張育成首度轟炸大巨蛋　生涯第3轟全場歡呼！

台灣人Ray教美國實況主中文　餐廳喊：我要Shampoo！..店員大問號XD

英跳水王子再次打毛線　觀眾席上熟練編織毛衣

養貓前爸「覺得不適合」　帶回家後秒變貓奴狂摸

清大高雄校區10月開學分班　左營全體里長拍手：孩子不用北漂

台日友好！神戶市議員率團訪高雄　曝「直航航班著手進行」

快訊／道路仍未修復　高雄桃源區3里第7天停班停課

水痘感染潮！　醫示警「成人案例更多」：應盡速補打疫苗

日本銷售業績NO.1眼鏡市場徵才！完善培訓、全員加薪　驗光師調薪漲幅最高13%

快訊／最小7歲！消夜吃豆漿小籠包　台中2大5小疑食物中毒送醫

藥劑師警告12種「不能與咖啡同服」藥物　部分感冒、過敏藥也中標

高雄25座滯洪池容納驚人水量　他曝凱米淹水面積僅莫拉克9.2%

低壓殘留水氣「明天雨彈往北跑」　午後大雨炸半個台灣

好食好事加速器聯手KPMG舉辦Startup　Bootcamp助力台灣新創邁向東南亞

Kolas稱隨扈因吃藥「夢遊傳訊示愛」！名醫也好奇：什麼藥這麼嗨？

坤達甜蜜報備柯佳嬿！　「回家做完3事」獲讚優秀人夫

「飛靶神槍手」楊昆弼資格賽前3局72分　兩局滿靶25分

一生打擊犯罪！檢察官吳義聰突離世享年57歲　檢察總長上香致哀

台61驚現恐怖血滴子！聯結車輪胎掉落　撞大貨車害駕駛韌帶斷裂

陸男星朝聖奧運脫口「毫無懸念」挨轟！　拍片道歉：我用詞不當

清大高雄校區10月開學分班　左營全體里長拍手：孩子不用北漂

巴黎奧運「最美志工服」揭秘！來自連鎖平價品牌　台灣人也上身

高雄土地公出手！　斥9.1億「高於市場價」入手鳥松千坪地

台灣DJ現身巴黎奧運演出！　超狂背景曝光：曾是體保生

虎斑瞇眼躲桌下 爸以為生病 轉頭一看氣炸：真是個死孩子

生活熱門新聞

熱帶擾動很快接近　成颱機率曝

菜瓜布「黃色海綿」3M曝真正用途

明「全台下2天」　雨最大地區曝

今明全台有雨　「下最大」地區曝

今「天赦日」遇關聖帝君聖誕　錯過再等57年

台灣大媽「拍玻璃飆台語」吼日本海關！她全程目擊

快訊／午後雨彈來襲！9縣市大雨特報　下到入夜

快訊／雨勢升級！11縣市豪大雨特報　「國家警報響」雷雨炸1地

飲料店禁一次用塑膠杯　9月全台上路

日本人6特徵形容台女！一票笑了：大實話

好運到！　4生肖風雨過後發了

戴資穎奧運強攻帥炸！粉絲驚見「那是喉結嗎」

百靈果幫楊勇緯加油！網揪「2細節」全怒了

快訊／大雷雨狂轟3地　警戒區曝

更多熱門

相關新聞

即／賓士被輕軌撞凹吞罰單　高捷再求償

即／賓士被輕軌撞凹吞罰單　高捷再求償

高雄輕軌又發生交通事故，今(29日)下午輕軌列車於順行方向，行經C29樹德家商站往C30科工館站途中，與違規左轉的賓士休旅車發生碰撞，司機員立即停車並安撫車上旅客，所幸無人受傷。

3架昂貴鯊魚機全淹了　彰化順風飛行場暫停營運

3架昂貴鯊魚機全淹了　彰化順風飛行場暫停營運

女DJ妖嬌高雄看屋2年「越看越貴」　嘆：快要放棄了！

女DJ妖嬌高雄看屋2年「越看越貴」　嘆：快要放棄了！

凱米過境一片狼籍！雲林縣榮民服務處動員送暖

凱米過境一片狼籍！雲林縣榮民服務處動員送暖

大雨開轟！　屏東5區淹水一級警戒

大雨開轟！　屏東5區淹水一級警戒

關鍵字：

高雄凱米颱風水利設施淹水成功大學

讀者迴響

熱門新聞

郭書瑤態度不佳遭TVBS封殺

185萬人領錢囉！符合資格「平均領1.87萬元」　明天入帳

熱帶擾動很快接近　成颱機率曝

15歲少女輪戰3男　無套4P拍性愛片

紀卜心炎上9天開嗆網友：是文盲嗎？

拒跳馬摔碎金牌　這項馬術將成絕響

Hani未婚夫醫院爆鬧出人命　韓網湧入她IG轟：殺人4天後發表結婚？

菜瓜布「黃色海綿」3M曝真正用途

明「全台下2天」　雨最大地區曝

落後3分！中國女籃「最後一擊」外國球評傻爆眼

于美人被告了！　雙方撕破臉

巴西女泳將偷溜出選手村！遭開除隊籍

今明全台有雨　「下最大」地區曝

女童抱怨漢堡「番茄醬太多」　媽一看是人血

特斯拉短裙妹正面曝　他硬拔充電槍還反告

更多

最夯影音

更多

3歲娃衝車陣哭找阿公　女警姐姐「呼呼」無效

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

五月天阿信來了！EnergyY合體　上台大跳〈星期五晚上〉嗨爆

沒有Toro聲音成19年遺憾　Energy圓夢..他爆哭：本來不想唱

楊勇緯巴黎奧運無緣奪牌　劉文等：他需要時間調適

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面