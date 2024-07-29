清大高雄校區10月開學分班　左營全體里長拍手：孩子不用北漂

▲左營全體里長認為清大高雄校址是最好的選擇，也願意協助清大，讓設校順利。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

清大高雄校區獲中央核定通過，今年10月將開設學分班，明年啟動碩博士班招生，對此，左營區全體里長表示歡迎，也肯定清大校方對維護基地老樹、綠地和景觀的用心。左營里長聯誼會主席黃慶德今（29）日重申，清大設校舊左營國中，民眾高度期待，全體里長認為該址是最好的選擇，也願意協助清大，讓設校順利。

黃慶德表示，里長們不分黨派都認為，舊左中原本就是學校，清大進駐培養半導體高階人才，讓高雄孩子不用北漂就近讀書，還可帶動地方發展。

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左營里長聯誼會副主席梁西榮表示，清大已啟動校園規劃，強調會維護綠地、老樹，也會確保蓮池潭天際線，還會新竹的清大，朝開放校園設計，未來居民可以休憩運動，鄉親都很期待。

對於少數人開記者會反對，梁西榮表示，少數外地人自稱團體，但和地方沒有連結，背離左營甚至廣大高雄市民的民意，左營區的里長及居民都很反彈。

梁西榮還說，許多環保團體，包括高雄市綠色協會理事長王敏州、前高雄市建築師公會理事長盧友義等人，都支持清大進駐舊左中，除了保存既有建物、綠地和老樹，讓公共空間發揮效益，左營的舊聚落也得到再發展的機會，因此多數民間團體都表態支持。

高雄市綠色協會理事長王敏州發文指出，高雄市努力實現淨零碳排，產業轉型結合頂大的進駐，讓舊空間有前瞻發展的機會，必須積極支持。 曾參與衛武營都會公園運動的盧友義建築師認為，清大進駐舊左中校地，符合市民尤其左營居民的最大公共利益，保存老樹、既有兒童之家建物及舊活動中心，體現景觀與開發的和諧。

舊左國所在地埤東里長鄒秀華說，舊國中變清大校區，環境肯定變更好，里民可以散步運動，蓮池潭也會變得更年輕、更有活力，設校在此是正確的決定。