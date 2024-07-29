快訊／高雄輕軌又出事！賓士被列車撞凹車尾吞罰單　高捷再求償

記者許宥孺／高雄報導

高雄輕軌又發生交通事故，今(29日)下午輕軌列車於順行方向，行經C29樹德家商站往C30科工館站途中，與疑似違規左轉的轎車發生碰撞，司機員立即停車並安撫車上旅客，所幸無人受傷。

▲賓士違規左轉，遭輕軌列車從後方撞擊。（圖／記者許宥孺翻攝）

事故發生在29日下午4點39分，警方獲報，三民區大順三路、覺民路口發生輕軌車禍，員警到場時，發現一部藍色賓士休旅車車尾遭輕軌車頭撞擊，所幸駕駛與輕軌司機員、乘客都無礙。

高捷公司表示，當下司機員停妥列車後安撫車上旅客並回報行車控制中心，清車後引導旅客前往C30車站搭車或轉搭其他交通工具。警方蒐證完畢後，下午5點13分事故列車已經可以移動，全線恢復正常運轉。

▲▼賓士車尾被撞凹，車主也慘吞罰單還要面臨高捷公司求償。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調查，該路口禁止左轉，當時64歲董姓女子駕駛賓士休旅車，沿大順路北往東方向左轉覺民路，並於輕軌軌道上準備左轉，沒多久後遭到行駛中的輕軌從後撞擊。

警方初步研判，董姓女駕駛不依標誌指示轉彎，可處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。

高捷公司強調，如經警方確認為休旅車違規，高捷公司將針對列車毀損狀況及人力動員進行求償。