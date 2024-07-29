上億「蜻蜓大軍」湧入美海灘！　漫天狂鑽超噁畫面曝

Would you stay or go? ⛱️????⁉️ Dragonflies swarmed a busy Rhode Island beach on Saturday -- you can hear children screaming as they flew past. https://t.co/xSc1cvImf9 pic.twitter.com/KnhPNf3UUI — WCVB-TV Boston (@WCVB) July 28, 2024

記者王佩翊／編譯

美國羅德島州的知名觀光景點「米斯夸米卡特海灘」（Misquamicut Beach）是度假勝地，然而27日卻突然出現上萬隻蜻蜓在沙灘上空嗡嗡作響，瘋狂穿梭在遮陽傘之間，並掃過現場遊客的臉和腿，宛如蟲蟲危機。從影片更可以看到，遊客驚惶失措地揮手趕跑蜻蜓，但絲毫沒有幫助。

根據WCVB報導，美國羅德島州韋斯特利（Westerly）的米斯夸米卡特海灘27日遭逢「蟲蟲危機」。當時沙灘上有數百人正在享受日光浴以及悠閒的度假時光，沒想到卻突然有大量蜻蜓擁入海邊，場面十分驚恐。

有民眾拍下了事發時的畫面，只見影片中，海灘上空突然出現的一大群蜻蜓，密密麻麻地高速飛過，並且不斷穿過沙灘上的遮陽傘與椅子，甚至掃過現場遊客的皮膚。

遊客史蒂芬妮·馬丁（Stephanie Martin）說，「我本來應該在米斯夸米卡特州立海灘享受愉快的一天，直到我們經歷了一場『蜻蜓末日』。」有部分遊客看到迎面而來的蜻蜓大軍，隨即拔腿就跑，試圖逃到停車場，另外一些人則是站在原地拿出手機拍下奇景。現場還有小孩尖叫，也有小孩拿起手上堆沙玩具的鏟子與水桶驅趕蜻蜓。

根據WBUR報導，蜻蜓主要以蚊子和各種蒼蠅為食，而蜻蜓群通常出現在夏季繁殖期，有時蜻蜓所食用的小昆蟲因天氣擾動或人類活動被驚動到空中時，也會出現蜻蜓群。蜻蜓群的數量可達數十億隻，規模甚至大到能被雷達系統偵測到。