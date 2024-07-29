美日2+2會談譴責中國　重申台海和平穩定重要性

▲美日外交與國防部長2+2會談。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社記者楊明珠東京28日專電

美日外交與國防部長2+2會談28日在東京舉行，指出中國是最大的戰略挑戰，重申台海和平穩定的重要性。會後，召開研議美國藉由「核保護傘」與常規武器防衛日本的「擴大嚇阻」，是美日研議此議題首場部長級會談。

美日2+2會談28日下午在東京的日本外務省飯倉公館舉行，日方由外務大臣上川陽子、防衛大臣木原稔出席；美方由國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）出席。

美日2+2會談結束後，與會的4位部長召開有關「擴大嚇阻」的會談，並於下午6時（台灣時間5時）舉行聯合記者會。

美日2+2會談聯合聲明指出，最近區域的行為主體的動向導致安全保障趨於嚴峻之際，美國重申，將會使用包含核武在內的所有能力，在美日安全保障條約第5條之下，對日本的防衛提供的保護堅定不移。

聲明記載，日本為了維持印度太平洋地區的和平安全，再度確認自身所扮演的角色，美日同盟的嚇阻力與應對能力正在加強，美國歡迎日本持續增加國防預算、自衛隊創設統合作戰司令部、網路安全重點化及擁有反擊能力等加強國防力的作法。

聲明記載：「與會的部長都認為中國的外交政策是犧牲他人，為了自身的利益企圖改變國際秩序。中國對國家、企業及市民社會採取政治、經濟及軍事上的威壓手段，為達目的，透過技術的轉用而促使軍事現代化。這樣的行徑對同盟及國際社會而言是重大憂慮，對印太及印太以外的地區來說是最大的戰略挑戰。」

這場美日2+2會談，也討論到尖閣諸島（台灣稱釣魚台列嶼）的防衛。對於中國包含在尖閣諸島的行為在內，在東海實施武力、施壓等試圖片面改變現狀的作法增強，此外，中國在日本的西南群島升高行動。與會的4位部長都表明強烈反對中國的作法。

聲明指出，美國重申美日安全保障條約第5條適用於尖閣諸島。與會的部長都對中國正在急速增強核武一事持續感到憂心，認為中國的作法缺乏透明性，即使是已公諸於世的證據，中國也不願承認。

聲明指出，美日兩國對台灣的基本立場不變。聲明重申維護作為國際社會安全與繁榮不可或缺的要素的台海和平穩定的重要性。與會的部長敦促兩岸問題須和平解決。此外，還強調，台灣的政權轉移期不應被當成在台海做出挑釁行動的理由。

▲美日外交與國防部長2+2會談，由左而右分別是美國國防部長奧斯汀、美國國務卿布林肯、日本外務大臣上川陽子、日本防衛大臣木原稔。（圖／達志影像／美聯社）

有關美日要加強嚇阻力及應對能力一事，為了日本自衛隊和美軍部隊的合作能更順暢，美方將改組駐日美軍，新設「統合軍司令部」，以擴大駐日美軍的功能。

日本自衛隊2024年度末期（即明年3月底前）將成立一個約240人規模的「統合作戰司令部」，負責日本陸海空自衛隊一體運用的任務，駐日美軍新成立的「統合軍司令部」將成為日本自衛隊的「統合作戰司令部」的對應單位。

在美日2+2會談上，與會部長都同意美日兩國成立作業小組，緊密協商。

有關美日共同開發生產國防裝備品一事，日本向美國出售地對空飛彈「愛國者三型」（PAC-3）飛彈，美日兩國政府希望加強在日本的生產體制。美日2+2會談聯合聲明寫道：「為了擴大產能，將追求互惠的共同生產。」

在美日2+2會後的聯合記者會上，上川說：「國際社會的分化越來越嚴重，基於法治、自由開放的國際秩序的根幹持續動搖，為了堅決守護國際秩序，我們一定要深化、發展同盟，提高嚇阻力。」

木原說：「基於法治、自由開放的國際秩序正面臨嚴峻的挑戰，國際社會正進入新的危機時代之際，相信日美同盟今後所具的意義將更重大。這次的2+2會談是開拓新時代的重要一步，要以言語及行動展現堅定的決心，以實現自由開放的印太。」

布林肯表示，美日同盟歷經70年以上，是印太和平穩定的基礎，美日同盟空前堅固。

他強調，美日擁有自由開放印太的共同構想，美日都強烈反對中國在東海、南海試圖片面改變現狀的作法，並認為台灣海峽和平穩定的維持很重要。布林肯也譴責北韓持續開發核武、彈道飛彈。

奧斯汀強調，駐日美軍新設「統合軍司令部」的意義。他表示，這是將駐日美軍位階升級，擴大任務與作戰責任，是駐日美軍創設以來最重要的變化，也是美日軍事關係70年來最強而有力的進展之一。