美日韓防長在東京召開會談　簽署安保合作制度化備忘錄

▲南韓國防部申源湜、日本防衛大臣木原稔、美國國防部長奧斯汀28日在東京召開會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國國防部長奧斯汀、日本防衛大臣木原稔、南韓國防部長申源湜今（28）日在東京召開美日韓3國防長會談。隨著北韓（朝鮮）持續研發並強化核武與導彈，甚至攜手俄羅斯達成軍事合作，面對日益嚴峻的國際情勢，美日韓三方首次針對軍事合作簽署合作備忘錄，盼能達成制度化。

申源湜更在受訪時強調，未來美日韓三方之間的合作，並不會受到美國總統大選結果影響。

根據《日本放送協會》，奧斯汀、木原稔、申源湜於28日上午在日本東京召開會談，三人針對美日韓三方軍事合作簽署不具法律約束效力的「安全合作框架（TSCF）合作備忘錄（MOU）」，並決定每年召開美日韓三國軍事高層之間的政策協議、強化北韓導彈情報共享體系、在合作備忘錄中承諾三方實施有效率且富組織性的共同訓練。

▲申源湜、木原稔、奧斯汀28日在東京簽署美日韓軍事合作備忘錄。（圖／達志影像／newscom）

在三方展開會談時，木原稔先是在開頭強調嚴峻的國際情勢，因此在維護韓半島（朝鮮半島）、印太地區的和平穩定上，美日韓三國的合作「極為重要」。面臨北韓加強和俄羅斯之間的合作關係，以及東海（東中國海）、南海等地區情勢的議題，木原稔表示，他想積極談論如何深化美日韓三方國防合作。

會談期間，奧斯汀、木原稔、申源湜一致譴責北韓試射彈道飛彈，並對於北韓和俄羅斯之間的軍事合作表達高度擔憂。會後，三人也同意，未來將會定期召開美日韓三方防長會談，強化三方之間的合作，以求面對挑釁與威脅。

木原稔強調，未來即便面臨何種國際情勢變化，美日韓三方合作「絕對不會動搖」，且會變得更穩固，為地區和平穩定做出貢獻。

▲南韓國防部長申源湜。（圖／達志影像／美聯社）

根據《韓聯社》，申源湜以南韓國防部長的身分出訪日本防衛省，會談後他前往南韓駐日大使館出席記者會，強調北韓核武與導彈對於美日韓三國所構成的國防威脅「並未改變」，且地區內面臨諸多挑戰，即便會因政黨輪替導致美日韓合作產生變化，但因為符合三方共同國家利益，因此美日韓合作會在沒有太大變動的狀況下持續推進。

至於最近北韓頻繁向南韓空飄穢物氣球，雖然部分意見主張在軍事緩衝區（DMZ）將之擊落，但申源湜卻認為，若南韓貿然開火擊落氣球，則砲彈極有可能會落在北韓，引發不必要的軍事衝突。