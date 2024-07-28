衝世界第2高峰！日本2登山家海拔7000公尺處失足滑落　生死不明

記者詹雅婷／綜合報導

日本2名登山家27日攀登巴基斯坦的世界第2高峰喬戈里峰（K2），但在挑戰西側登山路徑時，不慎從海拔約7000公尺處失足滑落，生死不明。日本駐巴基斯坦大使館已證實有2名日籍男性在登山過程中滑落，當局正展開搜救。

朝日新聞、法新社等報導，兩人就是45歲登山家平出和也與39歲中島健郎，曾多次獲得被譽為「登山界奧斯卡」的金冰鎬獎（Piolets d’Or），這次是採取講求速度、少用固定繩索的專業攀登方式，但就在27日上午11時30分左右，不慎從海拔約7000公尺處失足滑落。

當局27日先行展開直升機搜救，雖然已確認兩人位置，但受限於高海拔、陡坡等因素，直升機無法降落，正試著透過地面救援行動來救人。K2峰所在的希加爾區副區長法拉希指出，在發現2名登山客、確認2人沒有任何動靜之後，直升機被迫折返。

平出和也與所屬中島健郎的日本石井體育公司（Ishii Sports）已成立對策本部，進行資訊蒐集，「我們正在研究要怎麼營救」。

世界第2高峰喬戈里峰位在巴基斯坦與中國邊界上，海拔8611公尺，僅次於聖母峰，因其位置偏遠且山勢陡峭，喬戈里峰被認為是最難攀登的8000公尺以上高峰之一。