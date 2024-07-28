梨泰院踩踏重演？首爾音樂派對「人多到喘不過氣」　報警緊急停辦

보일러룸 운영 레전드;; 취소하고 환불해줘라 pic.twitter.com/ngfSN9nPDC — 오자록 (@ozarokofficial) July 27, 2024

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾差點又釀成一起嚴重的踩踏事故！日前一場在聖水洞舉辦的室內音樂會派對活動，由於現場湧入過多人潮，讓觀眾們連能夠安心呼吸的空間都沒有，期間消防當局不斷接獲民眾通報，最後導致活動於凌晨1時被迫中斷，現場有數人表示呼吸困難。

根據《韓聯社》，Boiler Room原本是由英國倫敦線上音樂廣播公司和俱樂部發起，主要在全球各地舉辦舞曲音樂活動，重點關注地下音樂流派，今年度位於首爾的活動「Boiler Room Seoul 2024」在首爾市城東區聖水洞複合型文化空間SFactory的D棟舉行，活動從昨（27）日晚間9時開始進行。

보일러룸 공연 취소

오늘 하루를 위해 정말 많은 것들을 견딜 수 있었는데



야외도 아니고 실내 공연에 몇백 배를 오버셀링해야 질식으로 사람이 실려갈 정도로 행사가 중단됨?



무엇보다 전자음악을 테마로 주최하는 행사에 이 정도로 몰상식한 운영이 있었다는 게 정말 실망스럽고 화가 난다 pic.twitter.com/iOUdyTpMGl — 재와소금 (@howsaltyurheart) July 27, 2024

豈料，現場開始湧入過多的人潮，造成現場被擠得水洩不通，且音樂活動是在室內舉辦，當地消防當局和警方也接獲數起民眾通報，表示現場人潮過多、甚至有重演2022年10月梨泰院踩踏悲劇的可能。最後，原定今（28）日凌晨4時結束的活動，於凌晨1時被迫停辦。

現場雖然沒有造成任何人員傷亡，但有5名觀眾表示有「呼吸困難」的症狀，在接受適當的安全措施後，已經先行返家。

보일러룸 서울 운영 역대 최악이고

내년부터 표 1만원에 판다해도 절대 안갈듯

뭐 이딴 쓰레기 주최측이 다 있어

때려쳐 장사접어 시발 pic.twitter.com/JVG8WuivQU — 태쪽이(섹시컨피던트) (@taejjo) July 27, 2024

其他消息人士指出，該活動空間其實最多只能容納2000人，但是主辦單位卻硬是賣出6000張門票，遭外界痛批不顧觀眾死活、只為了賣門票賺錢。

現居德國柏林的南韓DJ兼歌手具佩琪（原名金敏姬），原本預計要上台表演，卻因為活動最後於凌晨1時停止而被迫取消。事後，她也透過Instagram發文表示遺憾，同時承諾會再洽談下一次的表演活動。