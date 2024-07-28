揭「高虹安案」4位司法人員升官　王鴻薇酸：為綠營辦事官運亨通

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者郭運興／台北報導

前新竹市長高虹安涉貪遭判處7年4個月，而起訴高虹安的檢察官在同天被選任為主任檢察官，引發外界熱議。對此，國民黨立委王鴻薇今（28日）表示，光高虹安案就有4位司法人員升官晉爵，司法權一旦去為執政者追殺政敵、在野黨，公信力只會蕩然無存。她更大酸，為黨辦事官運亨通，不順黨意拔權貶官。

王鴻薇於臉書表示，民進黨毫不掩飾的向司法權伸手，已經是明擺著的事實。昨天她就指出，公訴高虹安的檢察官於宣判當日升官。日前鄭文燦涉貪案，也故意選在鄭文燦生日聲押，為了執政者的這種「惡趣味」，司法人員都可以配合辦理。

王鴻薇指出，光高虹安案，就有4人升官晉爵。第一位「法務部長鄭銘謙」，在廉政署長任內，發動偵查林姿妙涉貪案，北檢檢察長任內起訴高虹安，後受賴清德欽點升任法務部長。第二位「盧慧珊」，負責偵查、公訴論告高虹安涉貪案的檢察官，現在升任新北地檢署主任檢察官。第三位「許慈健」，偵辦高虹安詐領助理費案北機站副主任，調升廉政處賄選查察科長，負責2024總統及立委查賄工作。第四位「廖建傑」，身為高虹安案的審判長，該案判決之後，從台北地院升至台中高等法院。

王鴻薇質疑，這些司法人員，只要沾到高虹安案，各個平步青雲、官運亨通，這是巧合嗎? 還是論功行賞?當然，那些辦案不力，追殺力度不夠的，該拔權的、該貶官的也通通少不了，例如前台北地檢署檢察長林邦樑，外傳因偵辦高虹安涉貪案不力，被「明升暗降」至最高檢察署檢察官，最後失去辦案主導權。

最後，王鴻薇批評，在民進黨賞罰分明、威逼利誘下，司法權一旦成為執政者的禁臠，去追殺政敵、在野黨，司法公信力只會蕩然無存。

▼王鴻薇盤點4位辦理「高虹安案」的司法人員升官。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）