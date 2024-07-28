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盧秀燕救災完又赴美遭酸作秀　羅智強反擊：綠營不是嫉妒就是忌憚

▲盧秀燕。（圖／台中市政府提供）

▲台中市長盧秀燕。（圖／台中市政府提供）

記者郭運興／台北報導

強颱凱米影響全台，台中市長盧秀燕赴美訪問緊急返台，警報解除後決定再次赴美，卻遭綠營批評「作秀」。對此，國民黨立委羅智強昨（27日）表示，救災、訪美兼顧，盧秀燕辛苦了，綠營及側翼「不是嫉妒，就是忌憚」，才以各種說法詆毀，但再多的謊言及抹黑，也抹不掉媽媽市長認真愛民的事實。

羅智強於臉書表示，台中市長盧秀燕22日前往美西訪問，不料航程途中凱米颱風路徑南修，中部被列入陸上警戒範圍，她23日落地美國後，決定返台坐鎮防災應變中心會議，凱米颱風遠離，26日她再次赴美促進城市外交。

羅智強認為，天有不測風雲，颱風路徑改變，盧秀燕果斷返台主持防災、守護家園，為的是市民的安全，讓大家安心。颱風警報解除，盧秀燕在台中市「沒有安全疑慮」情況下再度出訪。

羅智強指出，盧秀燕強調，外交重視誠信，既然和美方敲定行程就應依約而行，這是城市領導人應具備的誠信。她返台防災及再度赴美，都是因為公務，但為圓滿完成城市外交，避免落人口實，兩趟機票全部自掏腰包，創下首長自費機票第一人。

羅智強再指，盧秀燕卻遭綠營圍剿，批評「搭機賺哩程」、「作秀」，連她視訊會議時身穿「災害應變中心」的紅背心，也被王義川惡意攻擊。

最後，羅智強表示，綠營及側翼們不是嫉妒，就是忌憚，才會以各種荒誕不實的說法詆毀。盧秀燕指揮防災不眠不休，加上連續3趟、每趟10幾小時的飛行，救災外訪兼顧不辭辛勞，盧秀燕加油！再多的謊言及抹黑，也抹不掉媽媽市長認真愛民的事實。

▼ 國民黨立委羅智強（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 0716 國民黨召開,停止政治抹黑,兒少保護修法不漏接,記者會-羅智強。（圖／記者黃克翔攝）

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