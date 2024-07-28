揭公視紀錄片都是罷樑宣傳　王鴻薇批：拿著納稅人的錢變黨媒

▲國民黨王鴻薇要求公視立刻下架該影片。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

公民團體「山海公民拆樑行動」罷免基隆市長謝國樑的「拆樑」行動，正如火如荼進行中，二階段連署已在審查階段，不過，國民黨立委王鴻薇今（28日）揭露，近日《公視台語台》新聞專題節目「台灣記事簿」預告片上線，內容竟然滿滿是宣傳「拆樑行動」，雖然目前只有預告片，但紀錄片不應偏頗到只有一種聲音，「難道《公視》成為黨媒了嗎？」

王鴻薇表示，《公共電視台》身為國家電視台，最近上線的紀錄片預告，竟然片面地只有罷樑宣傳，公視成為特定團體罷免縣市首長的宣傳工具，都是表達罷免方看法或對選罷法連署制度的意見，根本沒有多元、正反兩方陳述，這難道是公共電視應該製作的節目？

王鴻薇說，《公視》該節目預告都只針對罷免方，而且還強調這是新世代的政治參與、政治素人發起的罷免活動。難道其他支持謝國樑市長的活動就是舊世代、非政治素人發起嗎？明明還在進行中的活動，卻直接下標定調，如此不中立、偷渡特定意識形態的方式，不難令人懷疑，現在公視已經是罷樑的宣傳工具。

王鴻薇批評，《公視》和公廣集團拿納税人的錢，怎麼變成「黨媒」？即便是預告片都不能只呈現偏向民進黨的說法，她要求《公視》立即下架該影片，絕對是失職！不能容忍國家機器淪為民進黨宣傳工具。