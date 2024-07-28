要黃捷公布颱風出國行程　藍青年揭這點諷「至少妳打臉綠側翼」

▲黃捷回台後緊急幫忙災復工作 。（圖／黃捷辦公室提供）

記者鄭佩玟／台北報導

南部地區受到凱米颱風帶來的驚人雨量影響，導致高雄市區淹水嚴重。民進黨立委黃捷卻在風災期間身處國外，引發輿論爭議。黃捷雖坦言有疏失願檢討，卻又點名國民黨也有4名立委未現身勘災，包括立法院副院長江啟臣與不分區立委柯志恩，但兩人20日就搭機到歐洲國會外交，國民黨青年部前主任陳冠安不滿黃捷愛牽拖，要求黃捷公布出國行程。

陳冠安表示，江啟臣和柯志恩的行程都清楚地公開在立法院網站的國會外交專區，他們是以立法院的名義，前往捷克等歐洲國家進行國會外交，並會與捷克參眾議院的議長韋德齊以及其他議員進行會晤。這不只是公務行程，更是促進台捷實質外交關係發展的重要一環。陳冠安質疑黃捷的出國行程是否為公務參訪，還是私人行程。

陳冠安指出，柯志恩自始自終就向公眾揭露自己的參訪行程，在風災期間，也針對因公出國不在高雄，向民眾致歉，更沒有去牽拖黃捷也不在國內，反觀黃捷風災期間不只沒有向選民報告去向，所謂的國外行程，目前也沒有任何資訊顯示為公務參訪，出國旅遊不是問題，「但問題就在，黃捷刻意在風災期間隱蔽自己出國，然後被各界質疑之後才坦承。」

陳冠安痛批黃捷「遮遮掩掩被抓包，道歉不甘願還牽拖別人」，不過認為黃捷說對了一點，就是前晚鼓山區仍有大面積積水，「從國外匆匆忙忙趕回高雄的民進黨立委，第一件事就是打臉綠營側翼」，鼓山區的水並沒有2小時就退。