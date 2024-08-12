高雄恐怖醉漢亂闖民宅攻擊！老人小孩都挨打　3人受傷報警求救

▲高雄民宅突遭醉漢闖入攻擊，老人、小孩都被打，3人受傷。（示意圖／記者吳世龍攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名楊姓男子在地方社團痛訴，隔壁鄰居喝醉酒衝入屋內攻擊老人，離開時又攻擊小孩，為了保護家人，跟醉漢拉扯時也受傷縫針，直呼「還有王法嗎？」警方獲報後立即到場處理，報案人驗傷後也至派出所提告傷害，警方鎖定該名動手的邱男身分，將通知到案說明。

遭到鄰居攻擊的楊男在FB「林園五四三聊天專用」地方社團PO文指出，「隔壁鄰居喝醉酒，衝入屋內攻擊老人，離開時又攻擊小孩，為了保護家人我與他拉扯時也受傷縫針。報案後他一直開車在家附近徘徊，完全沒辦法睡覺該怎麼辦？？如果我不在家孩子跟老人該怎麼辦？？？根本跟他沒交集，瘋子都比較大就是了。」

該篇貼文引起網友關注，不少網友紛紛留言提出建議「你先去備案，有警方調查後有警方出動逮捕比較好，車牌名字給警方」、「內外先裝監視器，外面拍可以拍到車牌的地方」、「錄影，提告，家裡面放置防狼噴霧」、「現在都要鎖門，很多老人家都以為不會被闖入，都以為不會出事。等出事就後悔莫及了」。

對此，林園分局表示，11日20時32分接獲通報，在林園區林園北路一民宅內有發生爭吵，員警立即到場處理，警方到場時，楊姓報案人向警方表示，鄰居胞弟邱姓男子，11日突然開車回家，不知為何至報案人住家，徒手打傷其家人，共3人受傷。

據了解，傷者分別為39歲的報案人楊男及其14歲女兒、70歲岳父，3人驗傷後已至派出所提告傷害。警方表示，已依規定受理，並已鎖定邱姓男子身分，將通知到案說明，以釐清案情，並加強該處巡邏。