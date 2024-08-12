台東住宿補助已用1.4萬房「業者喊擴大平日」　李孟諺：滾動檢討

▲花蓮住宿補助上路超過2個月，已有申請使用14萬房。（圖／記者蕭可正攝）

記者蔡亞樺／台北報導

地震、颱風重創花東觀光業，交通部祭出振興補助方案，花蓮6月1日起實施，台東也在8月1日上路，上路一周已申請使用1.4萬間房間，業者希望假日也能納入住房補助，對此交通部長李孟諺今（12日）表示，會滾動式檢討，希望花東觀光盡速復甦。

交通部觀光署推出花東自由行、團客補助，自由行平假日入住花蓮，每房最高1000元補助，團客入住花蓮最高補助2萬元；平日周一到周四入住台東，每房每晚最多折抵1000元，團客入住台東補助1.5萬元。

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李孟諺今下午出席在交通部受訪時，被問到花東住宿補助情形，他指出，花蓮上路2個月執行大概使用14萬房、14萬人，台東目前只實施一周，使用1.4萬間房間。

旅宿業住房率部分，李孟諺表示，花蓮住房率約24％，台東則33%，花蓮比起之前10幾%已有些微成長，持續觀察住宿補助，希望可以讓花東的觀光盡速復甦。

台東旅宿業者希望假日也能納入住房補助，李孟諺說，目前花蓮鐵路運輸已恢復到0403地震的9成多運量，也會持續觀察整個旅宿業的情形，滾動式檢討，並了解7、8月份的實質住房率與發展。

李孟諺指出，目前台鐵北迴線還是單線雙向通車，但花蓮站假日平均約2.7萬旅運人次，恢復到地震前水準，希望漸漸好起來。