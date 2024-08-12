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社會 社會焦點 保障人權

拿果汁離開29mins！漸凍症醫師缺氧成植物人1年亡　特護判賠724萬

▲▼老人,拐杖,老年,照護,輪椅,看護,行動不便。（圖／翻攝自pixabay）

▲陳姓看護離開病房拿果汁29分鐘，導致朱翁呼吸器管線脫落缺氧成植物人，1年後病逝。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者吳佩蓁／高雄報導

高雄市一名陳姓特別護理師，2020年4月間在照顧一名罹患漸凍症的朱姓老翁時，趁朱翁在使用拍痰機時，離開房間29分鐘上樓拿果汁，不料期間呼吸器管線突然脫落，導致朱翁缺氧成植物人，住院治療1年後不治身亡，家屬憤而對陳女提告求償1450萬元。高雄高分院審理後，判決陳女應賠償724萬餘元，可上訴。

判決指出，朱姓老翁生前是醫師，和曾任教護專的妻子一起開設婦產科診所，3名兒子也都是醫師，一家五口是醫生世家，2015年朱翁罹患漸凍症，家人因此聘請具有護理師證照的陳女擔任特別護理師，一對一照護朱翁。

2020年4月9日，陳女在8樓病房照顧朱翁，並使用拍痰機為朱翁進行拍痰訓練時，隨後陳女離開病房到9樓拿取果汁，怎料期間朱翁使用的呼吸器管線脫落，1分鐘後呼吸器發出警示燈號及聲音，但陳女仍未返回病房查看，29分鐘後陳女回來時朱翁已陷入缺氧，緊急送醫搶救後，於隔年5月15日死亡。

事後陳女被高雄地院依過失致死罪，判處有期徒刑10月；家屬也對陳女提告求償共1450萬元，一審高雄地院判決陳女應賠償4名家屬共740萬元，陳女不服上訴，朱翁死亡距離事故發生已逾1年，與她的行為並無相當因果關係。

陳女辯稱，案發時是朱翁灌食的時間，因此她才到9樓拿取果汁，當時她發現冰箱沒果汁了，朱妻告訴她要現打，期間朱妻一直抓著她聊天，她是照朱妻指示所為，並非無故或擅自離開，更無過失行為。

高雄高分院審理認為，陳女明知使用拍痰背心有可能因震動導致呼吸器管脫落，竟離開病房長達29分鐘之久，認定陳女違反善良管理人的注意義務，而有過失甚明，應負擔80％的過失責任，改判陳女應賠償朱妻等4人共724萬餘元，全案仍可上訴。

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