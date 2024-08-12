快訊／國家警報響！大雷雨狂炸2地　暴雨持續2小時

▲部分地區午後出現大雷雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

午後天氣不穩定，中央氣象署今（12日）下午1時53分針對屏東縣、高雄市發布大雷雨即時訊息，並針對屏東縣三地門鄉、屏東縣霧台鄉發布災防告警，暴雨警戒持續2小時。

氣象署指出，屏東縣、高雄市大雷雨持續時間至下午3時；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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▲屏東縣、高雄市發布大雷雨訊息。（圖／氣象署提供）

氣象署也針對屏東縣沙漠溪(海神宮)、屏東縣隘寮北溪(飛龍瀑布群)發布災防告警，持續時間至下午3時53分。

氣象署表示，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

氣象署表示，今天台灣附近為西南風環境，清晨至上午因西南風與局地環流輻合，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，午後因熱對流作用，各地有局部短暫雷陣雨，各地山區並有局部大雨發生的機率，外出應攜帶雨具以備不時之需。

氣溫方面，氣象署指出，各地高溫普遍為33至36度，受西南風沉降影響，大臺北、桃園、苗栗及花東地區高溫可達36度左右，沒下雨時仍感受悶熱，戶外活動應多注意防曬及補充水分。

大雷雨即時訊息

影響時間：12日白天

＊警戒區域：屏東縣、高雄市

山區暴雨

影響時間：12日白天

＊警戒區域：屏東縣三地門鄉、屏東縣霧台鄉