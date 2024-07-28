獨／帶「驗運棒」締結姐妹校　神解籤一句話⋯澳洲女學生超驚訝

記者吳奕靖／高雄報導

講到高雄市鼓山高中給人的印象就是獼猴，不過崇尚媽祖文化的校長廖俞雲這次不當媽祖婆，也不當獼猴校長，而是帶著鼓山高中的學生們跨海飛到澳洲進行學校交流，為了做好國民外交，她化身土地婆來幫澳洲當地負責接待的學生們解籤，把籤詩翻譯成中文，讓澳洲學生們直喊準。

▲鼓山高中校長廖俞雲變身土地婆解籤，讓澳洲學生非常驚訝：超準！ （圖／記者吳奕靖翻攝）

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帶著從南投紫南宮買到的「驗運棒」飛到了澳洲墨爾本的The Springfield Anglican College，鼓山高中校長廖俞雲帶著17名學生來進行校際交流，為了拉近彼此之間的距離，這個「驗運棒」就成了最佳橋樑，因為每根果凍上頭都有籤詩，而且她還化身成為土地婆，當場幫澳洲學生解籤。

▲鼓山高中成功跟澳洲學校達成姐妹校。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲鼓山高中學生在暑假飛到澳洲，體驗當地學校生活 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

廖俞雲說「梅子果凍上頭就是籤運，就是好玩，我就想說學生帶東西缺經驗，我就想說要給一個好玩的媒介，他們會吃零食啊，就在發下去之後，我就湊過去問澳洲學生你有沒有想完成的心願，然後我告訴他們先許一個願，然後果凍上面就會有答案」。

廖俞雲回想表示澳洲學生來求籤詢問的大概不外乎愛情、考試以及事業，廖俞雲印象深刻有一名女同學，看完籤詩之後，自己直接點出「你有很多男朋友」，這名女同學露出靦腆的笑容，她就知道自己中了！才短短一段時間，頓時大家都覺得廖校長超神！

而這次國際交流也非常成功，因為完成了締結姐妹校的工作，該校的校長還特別說：「本週學院很榮幸第二年來台灣鼓山高級中學17名學生和3名工作人員來訪。 每位台灣學生都被分配一位TSAC學生夥伴進行3天的訪問,我們的家人都做得很棒的招待每位客人。 我們的訪客與他們的夥伴們一起參加了時間表課程,讓他們有機會練習英語,並瞭解我們的澳洲文化和學習方式。 我們的中文課也把握機會,盡量說中文! 這次導覽對兩國學生來說是一次美好的教育體驗,短短的時間內創造了濃厚的友誼」。