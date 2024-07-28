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台鐵軌道「掏空」懸空30公尺　現場照驚呆萬人：過奈何橋

記者翁伊森、許力方／嘉義報導

凱米颱風超大豪雨重創南台灣，台鐵八掌溪橋南岸台南後壁路段遭洪水沖毀路基，造成南靖＝後壁路段通行中斷，交通部長李孟諺28日下午前往巡視，現場驚人照片曝光，30公尺的軌道路基遭掏空，懸空如吊橋般，下方可直接看見泥黃色的溪水，空拍照更讓不少網友驚呼「過奈何橋嗎」、「世界最遙遠的距離」。

▲▼台鐵南靖路段八掌溪橋路基遭掏空 軌道懸空30公尺　現場照驚呆萬人。（圖／記者翁伊森攝）

▲台鐵八掌溪橋南靖路段路基遭掏空，軌道懸空30公尺。（圖／縣議員江佩曄提供，下同）

凱米過境挾帶超大豪雨，八掌溪暴漲溢堤，造成台鐵台鐵南靖=後壁間K306+714處出現路基流失、甚至掏空，路基遭沖刷約30公尺，下方橋梁消失，台鐵前往巡察，鋼軌和PC枕騰空，還有鋼軌彎曲、電車線掉落的問題，受損嚴重，區間路線暫時無法通行。

▲▼台鐵南靖路段八掌溪橋路基遭掏空 軌道懸空30公尺　現場照驚呆萬人。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼台鐵南靖路段八掌溪橋路基遭掏空 軌道懸空30公尺　現場照驚呆萬人。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼台鐵南靖路段八掌溪橋路基遭掏空 軌道懸空30公尺　現場照驚呆萬人。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼台鐵南靖路段八掌溪橋路基遭掏空 軌道懸空30公尺　現場照驚呆萬人。（圖／記者翁伊森攝）

李孟諺28日和立委蔡易餘、賴惠員、水上鄉長林湘亭等人前往現場巡視，台鐵表示，現場路基沖刷路段長約30公尺、寬20公尺、高7公尺，將採路基級配回填，計畫包括路基、道床回填、鋼板樁打設、店立及號誌纜線復舊，預估填補3000立方公尺，並以9公尺長鋼板雙層打設約140公尺補強設施。李孟諺預估，8月2日下午單線通車，3日全線通車。

「台南式」粉絲團也曝光驚悚空拍照，直指「現場就是這麼嚴重，真的別到車站再罵台鐵第一線基層人員了！」中斷的南靖路段現場可見30公尺的軌道懸空於溪水上方，路基完全被沖刷掏空，吸引近萬人按讚直呼「好嚴重，天災大家都不願意遇到，多體諒辛苦的維修人員，一切都是為了安全」、「八掌溪是很兇的河流」、「辛苦搶救人員了」、「將心比心很困難？莫非想搭末班車是不是」、「一堆人趕著晚七天回家也是一大奇景」、「這個8月初就能搶通也太神了吧」、「有意見的就用走的過去吧」、「過奈何橋嗎」、「真的很可怕欸」、「世界最遙遠的距離」。

▼南靖路段空拍照驚呆萬人，網友喊「過奈何橋嗎？」（圖／翻攝台南式粉絲團）

▲▼台鐵南靖路段八掌溪橋路基遭掏空 軌道懸空30公尺　現場照驚呆萬人。（圖／翻攝台南式粉絲團）

▲▼台鐵南靖路段八掌溪橋路基遭掏空 軌道懸空30公尺　現場照驚呆萬人。（圖／翻攝台南式粉絲團）

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