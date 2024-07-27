　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「熟悉的黃捷回來了」　游淑慧酸：很忙！忙著罵人、拍影片

▲國民黨台北市議員游淑慧槓上民進黨立委黃捷。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨台北市議員游淑慧槓上民進黨立委黃捷。（圖／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨立委黃捷因凱米颱風重創高雄時，人在國外未能即時親自勘災，進而遭到圍剿，然而，黃捷昨晚透露，自己已經返國，並將深自檢討行程安排問題。對此，國民黨台北市議員游淑慧今（27日）開酸，熟悉的黃捷回來了，很忙！忙著罵人、發臉書、拍影片、拍照。

黃捷昨晚發文表示，要和里民深深擁抱致歉，因為自己颱風期間不在國內，會深自檢討行程安排不當，未能即時排開行程在風雨前返台，下不為例。

不過，黃捷也強調，颱風期間，團隊的同仁不眠不休緊盯台電復電，還搬了好幾台抽水機支援，自己也都心繫家園，隨時掌握狀況、聯繫協調。

話鋒一轉，黃捷怒指，自己被藍白刻意鎖定，甚或以不成比例的篇幅攻擊，但沒人關心同樣是立委的國民黨立委江啟臣、謝衣鳳、馬文君，以及，柯志恩颱風期間人去哪了？

然而，游淑慧眼見黃捷的反擊，則開酸，這才是我們熟悉的黃捷日常，真的回來了，很忙！忙著罵人、忙著發臉書、忙著拍影片、忙著拍照……。

游淑慧認為，救災還是放過黃捷，別有所期待，「對高雄市民來說，靠黃捷不如靠陳其邁」，因為，如果救災工作要等民代度假完返國，那市長和市政府就要打屁股了。

游淑慧接著透露，自己看到高雄淹水，就會想起去年高雄市議員邱于軒 傳給她會勘的照片，充滿寶特瓶的地方，不是資源回收場，而是排水溝。

▼國民黨台北市議員游淑慧釋出，高雄排水溝中，充滿寶特瓶的畫面。（圖／記者石嘉豪攝）

▲國民黨台北市議員游淑慧表示，高雄某處排水溝中，充滿寶特瓶垃圾。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧）

因此，游淑慧建議，未來高雄市每一區的議員，在淹水退掉後，或許也把選區的水溝蓋打開看看。此外，她也質疑，除了一直花錢買土地蓋滯洪池外，到底遍佈高雄的大小排水溝，是否功能完整？

最後，游淑慧感慨，如果砸了錢做工程又不維護，那錢真的永遠砸進水裡，2019年韓國瑜清水溝還被笑，現在還笑嗎？

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

ET快訊
獨／大樓淹水「800車滅頂」B1終抽乾　進口車「泥漿包車」畫
快訊／巴黎奧運射箭混雙加賽　雷千瑩、戴宇軒射退荷蘭
快訊／機車上國道被攔檢！高雄男急跳邊坡跑了
熱帶系統下周一進逼台灣「成颱機率曝」　明大雨襲2地
快訊／巴黎奧運第1金出爐！　中國摘下
快訊／林真豪奪勝！　柔道女子48公斤級闖16強
快訊／楊勇緯贏了！　16強賽驚險過關

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

指公視宣傳「罷免謝國樑」　王鴻薇「要求下架影片」轟：變黨媒？

「熟悉的黃捷回來了」　游淑慧酸：很忙！忙著罵人、拍影片

挺高虹安柯文哲金句遭翻出　他酸：沒當過立委就不知道不能貪污？

花蓮鐵路積極搶通中　卓榮泰致歉：欠東部安全回家的路很多次了

法媒正名「中華台北=台灣」　議員酸：「中國台北」粉紅泡泡早被戳破

賴清德道歉了！淹水的痛苦「比死還難過」　認：縣市淹水是中央問題

還在淹！林俊憲PO麻豆災況　曝原因：八掌溪長年缺乏水利設施

立院816開臨時會　藍不處理選罷法、白促加開委員會、綠盼過人事案

黃捷點名4藍委颱風期間在哪　凌濤：充分展現充滿謊言的立委

高虹安貪小錢？　沈富雄舉「這件事」：從政要嚴謹一毛都不能亂

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣！完整版

高雄百輛泡水機車塞爆車行！　師傅一早手沒停過：忙不過來

淹水 #特斯拉 開過去水波弄倒阿嬤的花！阿嬤氣尬爆粗口 #台南鹽水

高雄地下室水淹3樓高！800汽機車滅頂住戶崩潰

台南淹水見特斯拉「當船開」　居民嬤見車駛過：你看噴水！

彰化淹慘照常上班上課　王惠美臉書問候被罵翻

柴堅持颱風天散步興奮衝刺　爸暴雨中狂奔哀號求牠回家

謝凱蒂浮誇「拉琴」　身體後彎帶壞李多慧

巴黎奧運台灣膳食公寓曝光　選手村「國際區」超豪華

高虹安貪污判刑7年4月　柯文哲力挺上訴證明清白

指公視宣傳「罷免謝國樑」　王鴻薇「要求下架影片」轟：變黨媒？

「熟悉的黃捷回來了」　游淑慧酸：很忙！忙著罵人、拍影片

挺高虹安柯文哲金句遭翻出　他酸：沒當過立委就不知道不能貪污？

花蓮鐵路積極搶通中　卓榮泰致歉：欠東部安全回家的路很多次了

法媒正名「中華台北=台灣」　議員酸：「中國台北」粉紅泡泡早被戳破

賴清德道歉了！淹水的痛苦「比死還難過」　認：縣市淹水是中央問題

還在淹！林俊憲PO麻豆災況　曝原因：八掌溪長年缺乏水利設施

立院816開臨時會　藍不處理選罷法、白促加開委員會、綠盼過人事案

黃捷點名4藍委颱風期間在哪　凌濤：充分展現充滿謊言的立委

高虹安貪小錢？　沈富雄舉「這件事」：從政要嚴謹一毛都不能亂

台東龍過脈「樹倒又落石」　警雨中鋸樹恢復交通順暢

賓士貓爬神桌「偷拔香腳」搗蛋　聽到「阿嬤要來了」眼睛睜大定格

屏東縣長治鄉長補選　無黨籍吳亮慶76票勝出

用「開放觀察期」過濾曖昧對象　給總遇到戀愛地雷的女孩

越區追緝竊盜！八德警拘票逮人...起出「名牌包+手錶」

夏天容易流鼻血　醫揭「2原因」：血管受刺激

韓風應援吹進大巨蛋　起亞虎合體FA「32撞」、洗腦出局舞看暈了

NBA球星簽名會　上百粉絲熱情參與

指公視宣傳「罷免謝國樑」　王鴻薇「要求下架影片」轟：變黨媒？

獨／大樓淹水「800車滅頂」B1終抽乾　進口車「泥漿包車」畫面曝

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

政治熱門新聞

六都首長颱風成績單　陳其邁好感度第2

高雄滯洪池失效？　工務人士籲做1事

王義川酸帶紅背心赴美演很大！盧秀燕回應打臉

高虹安「挪用」12萬判7年！律師揭1點不尋常

回台防災67小時再赴美！盧秀燕自費付機票錢

賴清德道歉了！　淹水的痛苦「比死還難過」

王鴻薇挖出「她詐領1388萬」卻緩刑　嘆：沒黨證判死　

高虹安爆「在鴻海一年賺1000萬」　雞排妹：栽培多年一場空

市長沒震怒！區長還原1200便當始末

高虹安半薪也沒有了！　內政部：停職期間不發薪給

公衛文曝「冤屈」！檢察官令人匪夷所思　痛喊：中華民國是法治國家？

黃捷曝勘災照「深自檢討行程安排」　點4災區藍委不見人影：沒人關心？

嘆「讓年輕人遭到傷害」　柯文哲疑：重判高虹安符合司法公平正義？

「淹成水世界」彰化照常上班上課　縣長被罵翻

更多熱門

相關新聞

國3斜張橋塑膠籃掉路中　4車追撞

國3斜張橋塑膠籃掉路中　4車追撞

今天（27日）下午1點35分，國道3號南向386.2公里處發生一起交通事故。62歲許男（51歲）駕駛的大貨車行駛中，車上所載的塑膠籃掉落在中線車道上，47歲的陳男和29歲的29歲林女駕駛的小客車，分別撞上了塑膠籃，結果又造成後方兩台車接連煞車不及撞車。

離島海運停航4天「明逐步恢復正常」　航港局：視需要增開航班

離島海運停航4天「明逐步恢復正常」　航港局：視需要增開航班

高雄2車路口「玩命」對決　1人送醫

高雄2車路口「玩命」對決　1人送醫

海運因颱風連4天停航　空運火力全開「今投入逾300架次」

海運因颱風連4天停航　空運火力全開「今投入逾300架次」

日本山形、秋田破紀錄大雨　釀2死3失聯

日本山形、秋田破紀錄大雨　釀2死3失聯

關鍵字：

黃捷游淑慧高雄凱米淹水

讀者迴響

熱門新聞

旅客氣炸「行李等3小時」華航主管下跪　影響8航班！桃勤道歉了

華航地勤下跪！網喊肉搜「黑衣男超過分」　旅客還原現場

劉亞仁爆性侵「3男在場」！30歲受害男還原現場

地勤下跪！航空業炸鍋喊拒載　華航發信挺員工：無禮行為不能認同

不斷更新／17地區「明放颱風假」　全台停班課一覽

全家開出千萬發票！8間幸運門市一次看

NHK美女主播奧運轉播「胸前一片肉色」嚇壞日網！

29歲櫻花妹亂交趴「被8男睡沒錢拿」怒砍人

遊覽車闖紅燈　騎車婦遭輾斃

即／雲林落水10歲男童今晨尋獲！父悲痛緊抱遺體

中華台北進場　法主持人：就是熟知的台灣

六都首長颱風成績單　陳其邁好感度第2

小吳、紀卜心二度道歉難滅火　網紅批：真難看

20歲妹狂甩48公斤！親曝減重秘訣：沒跑過步

嘉義水淹及腰「我家鱷魚游出去」

更多

最夯影音

更多

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣！完整版

高雄百輛泡水機車塞爆車行！　師傅一早手沒停過：忙不過來

淹水 #特斯拉 開過去水波弄倒阿嬤的花！阿嬤氣尬爆粗口 #台南鹽水

高雄地下室水淹3樓高！800汽機車滅頂住戶崩潰

台南淹水見特斯拉「當船開」　居民嬤見車駛過：你看噴水！

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

超過5000個獎項等你抱回家

超過5000個獎項等你抱回家

現在打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，就有機會獲得GoPro10、Switch Lite、萬元購物金等大獎！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面