「熟悉的黃捷回來了」　游淑慧酸：很忙！忙著罵人、拍影片

▲國民黨台北市議員游淑慧槓上民進黨立委黃捷。（圖／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨立委黃捷因凱米颱風重創高雄時，人在國外未能即時親自勘災，進而遭到圍剿，然而，黃捷昨晚透露，自己已經返國，並將深自檢討行程安排問題。對此，國民黨台北市議員游淑慧今（27日）開酸，熟悉的黃捷回來了，很忙！忙著罵人、發臉書、拍影片、拍照。

黃捷昨晚發文表示，要和里民深深擁抱致歉，因為自己颱風期間不在國內，會深自檢討行程安排不當，未能即時排開行程在風雨前返台，下不為例。

不過，黃捷也強調，颱風期間，團隊的同仁不眠不休緊盯台電復電，還搬了好幾台抽水機支援，自己也都心繫家園，隨時掌握狀況、聯繫協調。

話鋒一轉，黃捷怒指，自己被藍白刻意鎖定，甚或以不成比例的篇幅攻擊，但沒人關心同樣是立委的國民黨立委江啟臣、謝衣鳳、馬文君，以及，柯志恩颱風期間人去哪了？

然而，游淑慧眼見黃捷的反擊，則開酸，這才是我們熟悉的黃捷日常，真的回來了，很忙！忙著罵人、忙著發臉書、忙著拍影片、忙著拍照……。

游淑慧認為，救災還是放過黃捷，別有所期待，「對高雄市民來說，靠黃捷不如靠陳其邁」，因為，如果救災工作要等民代度假完返國，那市長和市政府就要打屁股了。

游淑慧接著透露，自己看到高雄淹水，就會想起去年高雄市議員邱于軒 傳給她會勘的照片，充滿寶特瓶的地方，不是資源回收場，而是排水溝。

▲國民黨台北市議員游淑慧表示，高雄某處排水溝中，充滿寶特瓶垃圾。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧）

因此，游淑慧建議，未來高雄市每一區的議員，在淹水退掉後，或許也把選區的水溝蓋打開看看。此外，她也質疑，除了一直花錢買土地蓋滯洪池外，到底遍佈高雄的大小排水溝，是否功能完整？

最後，游淑慧感慨，如果砸了錢做工程又不維護，那錢真的永遠砸進水裡，2019年韓國瑜清水溝還被笑，現在還笑嗎？