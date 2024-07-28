連勝文批民進黨惡劣罷免！　合體謝國樑嗆「國民黨會群起出動」

▲國民黨副主席連勝文批民進黨只會惡意罷免。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

公民團體「山海公民拆樑行動」早前發起罷免基隆市長謝國樑的行動，本月5日已將4萬3000份連署書送至基隆市選委會，目前正進行連署書查核。對此，國民黨副主席連勝文於今（28日）與謝國樑合體，強調反對以政治為目的的罷免行為。

連勝文表示，他的母親在基隆長大，對基隆有深厚的情感，並關心基隆的未來。他認為謝國樑每分每秒都在為基隆的發展努力，他所做的可能比其他人四年的成就還要多。因此，他反對以政治為目的的罷免行為，認為這只是為了某些民進黨政客的未來。

連勝文認為，那些罷免謝國樑的團體及民進黨是為了個人利益在行動，並不會輕易放棄。因此，國民黨將更努力對抗這種挑戰。「我相信我們會群起出動」，從黨中央到地方都會一起來基隆說明謝國樑為基隆的努力。

對於近期有不少個藍營縣市長前來力挺，謝國樑受訪則說，相信國民黨的縣市長在有空時也會來基隆做更多的城市交流以及力挺他，這次罷免沒有正當性，他們會正面的來迎接未來的挑戰，他再跟大家說一次，「我們會正面的來迎接未來的挑戰」，很感謝大家來挺他，現在就是要來宣導投不同意票，這將是他未來重點的活動規劃。

謝國樑也感嘆，對於家人某些個資遭到網軍拿來使用，這讓他很憤慨，但有時也很無奈，這就是現在網軍的環境，感覺也無法可管，希望政府能硬起來、要能導正這種不良風氣。

此外，國民黨也輪番出動「固樑」，上週前總統馬英九也親自赴基隆力挺謝國樑，表明國民黨對於此次罷免行動的堅決反對態度