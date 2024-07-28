　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

連勝文批民進黨惡劣罷免！　合體謝國樑嗆「國民黨會群起出動」

▲▼國民黨立委羅廷瑋、青年發展基金會董事長連勝文等人出席台灣ACG產業政策合作交流促進會成立大會 網紅丁特。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨副主席連勝文批民進黨只會惡意罷免。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

公民團體「山海公民拆樑行動」早前發起罷免基隆市長謝國樑的行動，本月5日已將4萬3000份連署書送至基隆市選委會，目前正進行連署書查核。對此，國民黨副主席連勝文於今（28日）與謝國樑合體，強調反對以政治為目的的罷免行為。

連勝文表示，他的母親在基隆長大，對基隆有深厚的情感，並關心基隆的未來。他認為謝國樑每分每秒都在為基隆的發展努力，他所做的可能比其他人四年的成就還要多。因此，他反對以政治為目的的罷免行為，認為這只是為了某些民進黨政客的未來。

連勝文認為，那些罷免謝國樑的團體及民進黨是為了個人利益在行動，並不會輕易放棄。因此，國民黨將更努力對抗這種挑戰。「我相信我們會群起出動」，從黨中央到地方都會一起來基隆說明謝國樑為基隆的努力。

對於近期有不少個藍營縣市長前來力挺，謝國樑受訪則說，相信國民黨的縣市長在有空時也會來基隆做更多的城市交流以及力挺他，這次罷免沒有正當性，他們會正面的來迎接未來的挑戰，他再跟大家說一次，「我們會正面的來迎接未來的挑戰」，很感謝大家來挺他，現在就是要來宣導投不同意票，這將是他未來重點的活動規劃。

謝國樑也感嘆，對於家人某些個資遭到網軍拿來使用，這讓他很憤慨，但有時也很無奈，這就是現在網軍的環境，感覺也無法可管，希望政府能硬起來、要能導正這種不良風氣。

此外，國民黨也輪番出動「固樑」，上週前總統馬英九也親自赴基隆力挺謝國樑，表明國民黨對於此次罷免行動的堅決反對態度

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

ET快訊
跳水選手一上岸就急著沖水！　科學原因揭秘：成績會更好
「台灣很強」奧運卻沒1項目！　全場點頭：第2名看不到車尾燈
遭嗆「拿Energy公關票就不要發文」！　謝京穎淚眼發聲
快訊／台中20多歲女7樓墜落！砸中轎車　宣告不治
快訊／斗六媽祖廟大火！　濃煙直衝天際
永山龍樹落敗！拒絕離場、不握手　遭觀眾噓爆
趁火打劫！高雄拖吊喊價「泡水車1萬起」　哄抬最高罰2500萬
震撼彈！小勞勃道尼「驚喜回歸」漫威宇宙　新角色曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／國軍無法休息！漢光演習轉救災　颱風剛走今早共機又來12架

顏寬恒遭重判「不敢祭黨紀」？　朱立倫：不需要綠營指指點點

轟柯文哲聲援高虹安亂扯別人下水　游淑慧：證明她沒有特別黑？

揭公視紀錄片都是罷樑宣傳　王鴻薇批：拿著納稅人的錢變黨媒

高虹安停職後不給薪　王定宇拋「真正的國會改革」

雨水變口水！高雄議長不忍了　深夜發文喊話：凱米不會打敗高雄

連勝文批民進黨惡劣罷免！　合體謝國樑嗆「國民黨會群起出動」

布林肯向中方喊話維持台海和平！　外交部致謝：持續深化台美關係

曝見高虹安第一印象　李正皓：走到這步「大人」要負很大責任

高虹安恐再多1案！　李正皓曝：下周告發違反《貪污治罪條例》

行李等3小時旅客氣炸　華航主管「下跪道歉」

「AI美人」李珠珢仙氣逼人　三振舞超吸睛引粉絲暴動

那英《歌手》逆轉奪冠「爆黑箱」！　迪瑪希忘關麥曝「中國人必在前面」

等22年..Energy攻蛋！阿弟喊「終於回家」　坤達吐槽：原來你住這啊XD

起亞虎合體FA嗨跳「32撞」　李珠珢談三振舞爆紅：很意外

台南淹水見特斯拉「當船開」　居民嬤見車駛過：你看噴水！

高雄大樓淹水「800車滅頂」　B1終抽乾！進口車被泥漿包覆

席琳狄翁奧運開幕獻唱　女神卡卡致敬法國女神

華航下跪（有剪過）

奧運開幕最糗出包！　全球直播「五環旗掛反」

快訊／國軍無法休息！漢光演習轉救災　颱風剛走今早共機又來12架

顏寬恒遭重判「不敢祭黨紀」？　朱立倫：不需要綠營指指點點

轟柯文哲聲援高虹安亂扯別人下水　游淑慧：證明她沒有特別黑？

揭公視紀錄片都是罷樑宣傳　王鴻薇批：拿著納稅人的錢變黨媒

高虹安停職後不給薪　王定宇拋「真正的國會改革」

雨水變口水！高雄議長不忍了　深夜發文喊話：凱米不會打敗高雄

連勝文批民進黨惡劣罷免！　合體謝國樑嗆「國民黨會群起出動」

布林肯向中方喊話維持台海和平！　外交部致謝：持續深化台美關係

曝見高虹安第一印象　李正皓：走到這步「大人」要負很大責任

高虹安恐再多1案！　李正皓曝：下周告發違反《貪污治罪條例》

遺贈稅課徵級距金額　明年有望調整

新竹人怨「台積電員工奧客多」！網點1特質：本來就怪怪的

美日今將召開「外交國防2+2會談」　南韓防長出訪東京

大谷翔平開轟「擊球狀態最好」　球隊被逆轉很沮喪

快訊／國軍無法休息！漢光演習轉救災　颱風剛走今早共機又來12架

顏寬恒遭重判「不敢祭黨紀」？　朱立倫：不需要綠營指指點點

陳亭妃爭取減免農漁民國有地、台糖租金　補助店家生財工具

寶可夢Ga-Olé Station TAIPEI東森廣場開幕！盼成消費者最佳休閒場所

戴資穎生涯最後一舞！　與泰國依瑟儂交手時間出爐

愈挫愈勇！台積電股民破141萬穩居人氣王　00940受益人終止連8跌

你短裙妹掉了！後座載人間凶器突墜地　她痛到爬不起來他急防走光

政治熱門新聞

曝見高虹安第一印象　李正皓：走到這步「大人」要負很大責任

高虹安恐再多1案！　李正皓下周告發違反《貪污治罪條例》

高虹安爆「在鴻海一年賺1000萬」　雞排妹：栽培多年一場空

賴清德道歉了！　淹水的痛苦「比死還難過」

高雄滯洪池失效？　工務人士籲做1事

「熟悉的黃捷回來了」　游淑慧酸：很忙！忙著罵人、拍影片

北捷熱像儀遭批可透視女性內衣　螢幕亮度調暗又傳影像辨識困難

挺高虹安柯文哲金句遭翻出　他酸：沒當過立委就不知道不能貪污？

市長沒震怒！區長還原1200便當始末

指公視宣傳「罷免謝國樑」　王鴻薇「要求下架影片」轟：變黨媒？

法媒正名「中華台北=台灣」　議員酸：「中國台北」粉紅泡泡早被戳破

六都首長颱風成績單　陳其邁好感度第2

雨水變口水！康裕成喊話：凱米不會打敗高雄

轟柯文哲聲援高虹安亂扯別人下水　游淑慧：證明她沒有特別黑？

更多熱門

相關新聞

指公視宣傳「罷免謝國樑」　王鴻薇「要求下架影片」轟：變黨媒？

指公視宣傳「罷免謝國樑」　王鴻薇「要求下架影片」轟：變黨媒？

國民黨立委王鴻薇今（27日）揭露，近日公視台語台新聞專題節目《台灣記事簿》預告片上線，內容竟然滿滿是宣傳「拆樑行動」，雖然目前只有預告片，但紀錄片不應偏頗到只有「一種聲音」，都是表達罷免方看法或對選罷法連署制度的意見，根本沒有多元、正反兩方陳述，這難道是公共電視應該製作的節目？

藍議員質疑勘災照盜圖　黃捷貼對話打臉：選區議員沒到場就少噴口水吧

藍議員質疑勘災照盜圖　黃捷貼對話打臉：選區議員沒到場就少噴口水吧

顏寬恒不法所得買馬莎拉蒂等3車　她曝未在財產申報上：構成申報不實

顏寬恒不法所得買馬莎拉蒂等3車　她曝未在財產申報上：構成申報不實

顏寬恒涉貪遭重判「免停職也沒黨紀」　時力籲知所進退：自行請辭負責

顏寬恒涉貪遭重判「免停職也沒黨紀」　時力籲知所進退：自行請辭負責

黃捷曝勘災照「深自檢討行程安排」　點4災區藍委不見人影：沒人關心？

黃捷曝勘災照「深自檢討行程安排」　點4災區藍委不見人影：沒人關心？

關鍵字：

國民黨連勝文謝國樑罷免

讀者迴響

熱門新聞

菜瓜布「黃色海綿」不是用來洗碗的！3M曝真正用途

女大生遭2學弟性侵！被「夾中間」輪流逞慾

明「全台下2天」　雨最大地區曝

不爽颱風天上班！GODIVA員工公審4女客

網嗆「拿Energy公關票就不要發文」

獨／高雄大樓淹水「泥沙包車」畫面曝

即／土石流淹沒軌道！台鐵和平=崇德路線不通

台東外海地震規模5.4！氣象署：震央地點少見

旅客金門機場拿椅子砸櫃台！1地勤傷

花蓮2地區明停班停課！

竹山地層下陷180cm　28棟透天別墅住戶緊急撤離

還有颱風？　最新預測曝

華航地勤下跪！　乘客還原現場「一句話成導火線」

楊勇緯巴黎奧運惜無緣獎牌！　難過留「8字」離場

小勞勃道尼「以新角色驚喜回歸」漫威宇宙！

更多

最夯影音

更多

行李等3小時旅客氣炸　華航主管「下跪道歉」

「AI美人」李珠珢仙氣逼人　三振舞超吸睛引粉絲暴動

那英《歌手》逆轉奪冠「爆黑箱」！　迪瑪希忘關麥曝「中國人必在前面」

等22年..Energy攻蛋！阿弟喊「終於回家」　坤達吐槽：原來你住這啊XD

起亞虎合體FA嗨跳「32撞」　李珠珢談三振舞爆紅：很意外

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

超過5000個獎項等你抱回家

超過5000個獎項等你抱回家

現在打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，就有機會獲得GoPro10、Switch Lite、萬元購物金等大獎！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面