嘉邑行善團選出首任女性理事長　番社里長鄭秀玉出任

▲▼ 嘉義市嘉邑行善團臨時會員代表大會，選任新任理事長 。（圖／嘉義市嘉邑行善團提供）

記者翁伊森／嘉義報導

造橋鋪路聞名海內外嘉義市嘉邑行善團，今27日舉行代表大會，會議進行過程平和，新任理事長人選以曾任嘉義市西區里長聯誼會會長的番社里長鄭秀玉呼聲最高，最後她也眾望所歸，她也是行善團六十年來第一位女性理事長。現任理事長徐文志、常務理事黃敏修宣布，階段性任務完成，不參與理監事選舉。

嘉邑行善團第九屆第一次會員代表大會27日上午十點舉行，66位會員代表出席，由理事長徐文志主持，市政府社會局派員列席。

▲嘉義市嘉邑行善團新任理事長鄭秀玉 。（圖／嘉義市嘉邑行善團提供）



會議進行順利，隨後並由全體代表投票選舉產生理事、監事，並隨後由理事投票選出常務理事、理事長，番社里長鄭秀玉榮任理事長，常務監事王泉松，現場響起熱烈掌聲。



鄭秀玉長期熱心公益，投入嘉義市愛鄉慈善會，並擔任過嘉義市西區里長聯誼會會長，向來為鄰里社會各界所肯定，今年適逢行善團成立一甲子，更是六十年來首位女性理事長。

鄭秀玉表示，身負諸多人間菩薩高度期待的重責大任，日後將帶領團隊致力於行善團四大志業，包括造橋、補路、施棺、濟貧，以傳承六十年千萬老菩薩們大愛精神，善用每一分善款、號召更多人一起種福田，讓人間充滿愛與溫暖。

新任理監事名單如下：

理事長鄭秀玉、

常務理事曾東本、趙芳泉

、王榮宗、緒麗絹。

理事蔡坤章、陳尚????、劉宗源、鄭昆河、江冠輝、邱茂家、楊正修、呂金標、曾勇龍、謝金寳。

常務監事王泉松

監事：王金章、陳淑容、黃進國、陳民賢。