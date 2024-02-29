嘉邑行善團挹注嘉義縣物資銀行　成人特殊營養品及紙尿布　

▲▼ 嘉邑行善團理事長徐文志(圖中)等人代表捐助嘉義縣物資銀行特殊營養品，縣長翁章梁(圖左)代表接受 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

近年受物價上漲及通貨膨脹的衝擊，弱勢家庭經濟負擔沉重，嘉義縣物資銀行愛心物資資源亦受影響，如特定族群所需高單價營養品等較爲缺乏，嘉邑行善團及時發揮濟急濟困，捐助成人特殊營養品及紙尿布一批，價值逾21萬元8000元，29日在嘉義縣物資銀行舉辦捐贈儀式，由縣長翁章梁代表接受並頒發感謝狀。

翁章梁說，嘉義縣物資銀行是社會局委由社團法人嘉義縣慈善團體聯合協會辦理，提供弱勢家庭服務至今已邁入第12年，受益對象逾25萬人次，透過「實物給付取代現金」方式，依弱勢家庭民眾需求提供部分生活所需物資，以減輕弱勢家庭生活負擔，穩定家庭功能。

▲縣長翁章梁出席物資銀行特殊資源捐贈儀式（圖／嘉義縣政府提供）

嘉邑行善團多年來持續挹注嘉義縣多樣的愛心資源，翁章梁說明，包含急難扶助、年菜送暖等，徐理事長及行善團長期照顧弱勢家庭，讓愛持續循環，此次特別捐助特殊營養品及尿布等，提供特定族群所需，及時送愛到「嘉」。

▲嘉邑行善團理事長徐文志出席捐贈儀式（圖／嘉義縣政府提供）

嘉邑行善團理事長徐文志表示，行善團看見嘉義縣弱勢民眾需要，曾於疫情嚴峻期間捐助防疫物資一批，更持續年節送暖，於春節將近，攜手其他單位幫助弱勢家庭溫馨過年，送愛心年菜及紅包給1500戶弱勢家庭，本次透由物資銀行知道弱勢家戶所需，為減輕家戶負擔，因此捐助特殊營養品及尿布等物資，共同守護弱勢民眾，愛心送暖。

▲嘉義縣慈善團體聯合協會理事長呂文正出席捐贈儀式（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣慈善團體聯合協會理事長呂文正分享，嘉義縣物資銀行成立迄今，持續提供轄內弱勢族群不同需求所需要之資源，感謝社會各界，公私協力持續資源挹注，也再次感謝嘉邑行善團捐贈善舉，送暖至嘉義縣弱勢家戶，讓愛不漏接。