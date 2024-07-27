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社會 社會焦點 保障人權

噁男買2正妹原味內衣！出2500萬騙拍私密片　外流還嗆「毀掉妳」

▲▼示意圖,科技,手機,低頭族,滑手機。（圖／123RF）

▲許男用買「原味衣物」的名義聯繫正妹，再出2000萬騙正妹拍猥褻片。（示意圖／123RF）

記者劉人豪／台北報導

一名許姓男子透過IG認識女子後，稱要購買女子原味衣物，再跟女方說若拍裸體、自慰影片給他的話，會給2000萬元報酬，沒想到，許男拿到影片後不僅沒付錢，還把影片傳給另名女子看，還威脅對方不可外流，台北地院判許男有期徒刑1年2月，民事部分，則需賠償2女各40萬、60萬元。

許男使用暱稱為「阿和」的IG帳號，於2021年4月5日，透過IG聯絡A女購買原味衣物，再經由A女輾轉聯絡上B女，於2022年1月14日，透過IG聯絡B女購買原味衣物。

許男透過IG向A女佯稱，若願依照其要求自拍裸體、自慰之性隱私影片，會給對方2000萬元，導致A女信以為真，陸續自拍數段性隱私影片、照片後，透過IG傳送給許男，但許男卻未依約支付任何金額。許男於2022年1月以同樣手法，出價500萬元，向B女騙得私密片。

許男還將A女的影片給B女看，並傳訊息給B女威脅「存了，我就要毀掉妳」等語，暗示B女若將A女的影片與照片外流，也會將B女的性隱私影片與照片外流。不過許男事後也將B女的裸照、私密片外流給A女，並恐嚇她「威脅我，那我們抱著一起死吧」、「既然同時有兩個人威脅我，而我不知道該怎麼辦的情況下，那就都一起吧」。

台北地院審酌，許男不思以正當途徑獲取所需，任意詐欺2女取得其性隱私影片、照片還傳送恐嚇訊息，犯詐欺得利、恐嚇危害安全、個人資料保護法等罪，判應執行有期徒刑1年2月；民事部分，台北地方法院判許男應分別賠償2女40萬、60萬元。

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