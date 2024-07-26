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社會 社會焦點 保障人權

台中女1hrs衝2銀行「投資」遭阻　罵警：我的錢這麼沒自由嗎？

▲▼台中婦人在1小時內連跑2家銀行都遭阻擋，怒罵警察「我的錢這麼沒自由嗎？」。（圖／民眾提供，下同）

▲▼台中婦人在1小時內連跑2家銀行都遭阻擋，怒罵警察「我的錢這麼沒自由嗎？」（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市66歲鄧姓婦人聽信陌生網友投資股票的讒言，在1個小時內連跑2間銀行，堅持要匯款23萬元，都被行員和警員勸阻，即使兒子在旁規勸也聽不進去，最後鄧女向員警嗆說「我的錢就如此沒有自由嗎？」員警好心勸說「難道你甘願把錢匯給詐騙集團？」，鄧婦堅定回應「對，我甘願」，隨後負氣離去，留下一臉錯愕的員警。

台中市警五分局松安派出所日前中午時分，接獲星展銀行報案，稱鄧女要臨櫃匯款23萬元，鄧女表示該款項是匯給友人的，但陪同鄧女的兒子卻說，這錢是母親要投資所用，因雙方說法不一，引人懷疑。

▲▼台中婦人在1小時內連跑2家銀行都遭阻擋，怒罵警察「我的錢這麼沒自由嗎？」。（圖／民眾提供，下同）

原來鄧女日前在網路上認識一名男子，並加入某投資LINE群組，為了能快速獲利，她不惜向兒子借錢匯款，但兒子警覺這可能是詐騙手法，因此陪同母親前往。

▲▼台中婦人在1小時內連跑2家銀行都遭阻擋，怒罵警察「我的錢這麼沒自由嗎？」。（圖／民眾提供，下同）

警方當場透過165系統查詢，證實該收款戶已列為警示帳戶，但鄧女卻認為警方壞了她的賺錢計畫，氣噗噗地離去，徒留滿懷好意的員警在現場。警方只好囑託鄧女兒子持續關懷，千萬別遭詐騙。

沒想到不到1小時，文昌派出所就接獲聯邦銀行北屯分行通報，稱有名婦人疑似遭到詐騙，警方到場一查，該婦人就是稍早被松安所阻擋過的鄧女，雖然鄧女這次的收款帳戶不同，但該帳戶今日已有大筆金額匯入並隨即全額提領，已遭系統註記為異常。

▲▼台中婦人在1小時內連跑2家銀行都遭阻擋，怒罵警察「我的錢這麼沒自由嗎？」。（圖／民眾提供，下同）

警方進一步詢問鄧女匯款用途時，鄧女面露不悅，僅表示該款項是匯給朋友後，便不願再多透露細節，而鄧女的兒子站在一旁，滿臉無奈，最後滿臉怒容，負氣離去。

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