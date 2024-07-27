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凱米殘留水氣「7縣市」大雨！　下週熱帶低壓生成朝台灣前進

▲▼大雨特報。（圖／中央氣象署）

▲迎風面的南部及東半部有局部陣雨。（圖／中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導　

凱米颱風殘餘的水氣仍多，盛行風由西南轉偏南風，迎風面的南部及東半部有局部陣雨；菲律賓東方海面的熱帶擾動，下週一可能會發展成熱帶低壓，路徑將朝台灣而來。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，菲律賓東方海面的熱帶擾動，受太平洋高壓導引、向西北前進，下週一、二(29、30日)已在台灣附近。下週一約有90%機率發展為「熱帶低壓」。

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▲▼大雨特報。（圖／中央氣象署）

▲7縣市大雨特報。（圖／中央氣象署）

今(27)日台灣附近颱風殘餘的水氣仍多，盛行風由西南轉偏南風；迎風面的南部及東半部有局部陣雨，大氣不穩定，午後降雨擴及西半部局部地區，仍有局部「大雷雨」發生的機率，慎防「雷擊、強風、瞬間強降雨」，雨災善後需謹慎。氣象署針對嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖發佈大雨特報。

北台轉熱，氣溫回升，各地區氣溫為：北部24至35度，中部23至34度，南部26至32度，東部23至33度。

▲▼大雨特報。（圖／中央氣象署）

▲菲律賓東方海面的熱帶擾動，向西北前進，下週一、二(29、30日)已在台灣附近，系集路徑相當收歛。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

明(28)日偏南轉東南風，迎風面東半部有局部陣雨，西半部近山區午後對流發展，擴展至部分平地，仍有局部「大雷雨」發生的機率。下週一、二(29、30日)「熱帶低壓」通過台灣附近，帶來降雨的機率，模式調整中，應再觀察。下週三至週五(31至2日)天氣轉晴朗炎熱，大氣仍不穩定，午後近山區有強對流發展，擴展至部分平地，仍有局部「大雷雨」發生的機率。

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