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快訊／國家警報又響！大雷雨轟7縣市　暴雨灌屏東

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▲南部出現大雷雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

凱米颱風雖遠離，但廣大外圍環流仍引進水氣，中南部今（26日）有大雨或豪雨，氣象署下午1時起陸續對雲林縣、台南市、嘉義縣、高雄市、台東縣、屏東縣、嘉義市等7縣市發布大雷雨即時訊息，並對屏東縣三地門鄉、屏東縣內埔鄉、屏東縣霧台鄉、屏東縣瑪家鄉發布山區暴雨災防告警。

氣象署下午1時09分對雲林縣、台南市、嘉義縣發布大雷雨即時訊息持續時間至下午2時15分；緊接著下午1時26分再對高雄市、台東縣、屏東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時30分；提醒慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，以及低能見度。

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此外，氣象署也同時對屏東縣牛角灣溪、屏東縣隘寮北溪(飛龍瀑布群)發布山區暴雨災防告警，警戒範圍包括屏東縣三地門鄉、屏東縣內埔鄉、屏東縣霧台鄉、屏東縣瑪家鄉，持續時間至下午3時26分；示警相關區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

另氣象署下午1時36分持續對雲林縣、嘉義市、台南市、嘉義縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時；提醒慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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