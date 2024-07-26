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快訊／雨還沒停！大雷雨擴大轟8縣市　劇烈降雨1小時

▲▼天氣,行人路權,路人,雷雨,斑馬線,過馬路,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲中南部出現大雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

凱米颱風雖遠離，但廣大外圍環流仍引進水氣，中南部今(26日)有大雨或豪雨，氣象署下午15時31分針對台中市、嘉義市、彰化縣、苗栗縣、嘉義縣、台南市、雲林縣、南投縣等8縣市，發布大雷雨訊息，劇烈降雨將持續1小時。

氣象署下午15時31分針對台中市、嘉義市、彰化縣、苗栗縣、嘉義縣、台南市、雲林縣、南投縣等8縣市發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時30分。

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氣象署提醒，慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

▲▼ 大雷雨。（圖／氣象署）

▲氣象署發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象署）


大雷雨即時訊息示警區域

苗栗縣：苑裡鎮、卓蘭鎮、大湖鄉、三義鄉、泰安鄉

台中市：中區、東區、南區、西區、北區、西屯區、南屯區、北屯區、豐原區、東勢區、大甲區、清水區、后里區、神岡區、潭子區、大雅區、新社區、石岡區、外埔區、烏日區、大肚區、霧峰區、太平區、大里區、和平區

彰化縣：彰化市、秀水鄉、花壇鄉、芬園鄉、員林市、溪湖鎮、田中鎮、大村鄉、埔鹽鄉、埔心鄉、永靖鄉、社頭鄉、二水鄉、北斗鎮、田尾鄉、埤頭鄉、竹塘鄉、溪州鄉

南投縣：南投市、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、國姓鄉、水里鄉

雲林縣：斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、西螺鎮、土庫鎮、北港鎮、古坑鄉、大埤鄉、莿桐鄉、林內鄉、二崙鄉、元長鄉

嘉義市：東區、西區

嘉義縣：太保市、朴子市、大林鎮、民雄鄉、溪口鄉、新港鄉、六腳鄉、義竹鄉、鹿草鄉、水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉

台南市：新營區、鹽水區、白河區、柳營區、後壁區、東山區、麻豆區、下營區、六甲區、官田區、大內區、佳里區、學甲區、西港區、七股區、將軍區、新化區、善化區、新市區、安定區、山上區、玉井區、楠西區、南化區、左鎮區、仁德區、歸仁區、永康區、東區、南區、北區、安南區、安平區、中西區

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