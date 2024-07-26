凱米破紀錄！狂發24次強風雷雨國家警報　南部日雨量與莫拉克相當

▲凱米颱風帶來驚人雨量，南部淹水災情慘重。（資料圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者李姿慧／台北報導

颱風遠離，氣象署今(26日)回顧凱米颱風撲台期間，氣象署對宜花發布4次強風告警，不但是氣象署對單一颱風發布最多的強風國家警報外，氣象署2天內也發布23次大雷雨即時訊息，且高達20次同步發布國家警報，且嘉義以南4縣市日雨量與莫拉克相當。

中央氣象署預報中心主任陳怡良表示，凱米颱風在7月20日上周六生成，持續朝台灣東方海面靠近，大氣海洋環境條件有利發展，接近過程當中持續增強，有一段時間更快速增強，凱米中心非常靠近陸地時受地形影響，往南偏折打轉，但近中心環流仍維持完整結構，一直到登陸後結構才被破壞。

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陳怡良指出，凱米接近台灣顯著受地形影響，登陸前和登陸後都有受地形影響打轉，因為在東部打轉時，颱風近中心環流影響沿海陸地，氣象署也針對宜花部分鄉鎮發布4次強風告警，「這是氣象署針對單一颱風發布最多次數的一次」。

陳怡良進一步說明，凱米颱風登陸後到進入台灣海峽，西半部特別是中南部雨勢增強，凱米生成於大低壓帶，南側引進西南風挾帶旺盛水氣，除近中心對宜蘭、北花蓮帶來豐沛雨量外，氣象署也特別提醒中南部有豐沛雨量，氣象署發布陸警後，第一報總雨量預估就達到1800毫米，是第一次預估這麼高的雨量。

▲凱米颱風帶來驚人雨量，襲台期間高雄三民區大樓淹水。（資料圖／記者吳世龍攝）

凱米颱風驚人的紀錄不僅於此，陳怡良說，凱米除為中南部山區帶來豐沛雨量外，因颱風本身環流和西南風豐沛水氣，為中南部平地帶來顯著降雨，7月24日到25日氣象署就發布23次大雷雨即時訊息，其中20次為致災性大雷雨並發布細胞廣播，可見雨勢之劇烈。

至於凱米颱風與莫拉克颱風相比，陳怡良說明，凱米颱風在嘉義、台南、高雄、屏東日雨量最大當日，與莫拉克颱風日雨量最大日相比，除屏東山區比莫拉克略少外，無論是屏東、高雄、台南、嘉義平地，凱米帶來日雨量幾乎跟莫拉克日雨量相當，其中高雄市多納林道出現1838.5毫米，屏東縣尾寮山有1584毫米、嘉義縣奮起湖1528.5毫米、宜蘭縣太平山1264毫米。

陳怡良指出，嘉義以南4縣市，大部分平地和山區單日雨量事實上跟莫拉克類似，因為莫拉克影響台灣時間更長且多一天，因此總雨量更多一些，但若看日雨量，凱米颱風帶來的平地跟山區降雨，跟莫拉克都在同一個等級，南部4縣市都有非常顯著的降雨。

陳怡良說明，因大低壓帶生成的颱風，南側伴隨旺盛水氣，外圍和本身環流交互作用，遇上台灣顯著地形，就會產生驚人雨量，旺盛對流不需要碰到地形就開始發展，因此也造成平地也有顯著降雨，從發布大雷雨即時訊息次數這麼多，就知道有這麼多旺盛對流發展影響台灣。