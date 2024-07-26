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黃捷曝勘災照「深自檢討行程安排」　點4災區藍委不見人影：沒人關心？

▲▼民進黨立委黃捷。（圖／黃捷國會辦公室提供）

▲民進黨立委黃捷勘災畫面。（圖／黃捷國會辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

凱米颱風豪雨彈狂炸，高雄多處出現淹水災情，藍白側翼粉專及政治人物質疑綠委黃捷不見人影。對此，黃捷今（26日）貼出數張勘災及協助救災照片，並表示，昨天人不在國內，會深自檢討行程安排不當。她也質疑，側翼、藍媒和酸民以不成比例的篇幅攻擊，是把她當成浮木，想為兩個貪污犯轉移焦點嗎？「不在國內的藍營區域立委多的是，江啟臣、謝衣鳳、馬文君去哪了怎麼沒人關心？若用同樣標準，想參選高雄市長的柯志恩，人呢？」

對於災情，黃捷表示，晚上九點，鼓山區仍有大面積積水，國軍弟兄正在支援抽水，自己也買了四十杯飲料答謝，萬分感激他們的辛勞。幾個受災較嚴重的區域，也一一巡視慰問。住戶大姐頻說謝謝，因為停電這段期間，團隊同仁不眠不休緊盯台電復電，搬了好幾台抽水機支援，還好都有及時幫助，有些里民則已去旅館暫時歇住。

至於相關批評，黃捷坦言，自己和幾位里民深深擁抱致歉，因為昨天人不在國內，會深自檢討行程安排不當，未能即時排開行程在風雨前返台，下不為例。無論是災前準備、災時調度、災後救助，她都心繫家園，隨時掌握狀況、聯繫協調，盤點此次災害設施的不足，後續實在有許多需改善的地方。

黃捷也質疑，這次藍白刻意鎖定她、打壓高雄，側翼、藍媒和酸民以不成比例的篇幅攻擊我，是把她當成浮木，想為顏寬恆、高虹安兩個貪污犯轉移焦點嗎？「說穿了，這些酸民從來不是真心在意高雄，更不理解高雄面臨什麼處境。」

黃捷直言，不在國內的藍營區域立委多的是，因此他們都靜悄悄不敢出聲。國民黨江啟臣、謝衣鳳、馬文君，人去哪了？怎麼沒人關心？若用同樣標準，請問想參選高雄市長的柯志恩，人呢？「頻對我攻擊，來轉移柯志恩不在高雄的事實，這就是國民黨一貫的作風。」

黃捷表示，天災不需要口水來釀成人禍，更不需刻意製造恐慌與對立，「我們團隊全員出動，跟著許多里長一樣幾乎兩天沒闔眼，我相信里民都很清楚，也能感受得到。還有許多能做更好的地方，我會持續努力，但面對外地人帶有政治目的的仇恨炒作、攻擊高雄，我不會畏懼。」
 

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