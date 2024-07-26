淹水面積小、退水速度快　行政院：前瞻治水工程已將影響降到最小

▲旗山溪滿水位溢堤，凱米強灌「高雄雨量破千毫米」。（圖／記者賴文萱翻攝）



記者陳家祥／台北報導

凱米颱風帶來劇烈降雨重創南台灣，引發不少藍營民代質疑政府過去的前瞻治水計畫成效不佳。對此，行政院發言人陳世凱26日指出，前瞻建設沒有黨派之分，而本次凱米颱風在高雄所造成的單日最大累積雨量超過過去2009年莫拉克颱風以及2010年凡那比颱風，且適逢大潮，本次凱米颱風所造成的淹水面積已較過去少、退水速度也較過去為快，顯見在前瞻基礎建設的治水工程效應下，已經盡力將影響範圍與時間降到最小。

陳世凱表示，天災已對民眾造成重大影響，現在最優先的事情是救災以及重建工作，儘速協助民眾能早日恢復日常生活，現階段沒有必要唱衰國家的建設，欠缺理性數據的比較以及沒有同理心的評論，對於這些工作都毫無幫助，也無濟於事。

陳世凱強調，今日賴清德總統、卓榮泰院長、鄭麗君副院長、顧立雄國防部長分四路齊心在各地勘災，就是希望在最短的時間內與地方合作救災重建工作，並要求在交通、水電、經濟、居住、農損、生活等修復與災害救濟補貼上儘速到位，希望民眾的生活與城市的容貌能早日恢復。

陳世凱指出，為因應近年極端氣候變化，政府一直有所準備，在全國各縣市也都有投資前瞻基礎建設水環境建設、治水防洪等建設。這次颱風與過去災害相比，面對豪雨與大潮後的退水情形也有相當的成效。

但陳世凱強調，行政團隊也會持續汲取經驗，持續檢討台灣是否已有足夠的基礎設施以及應對設施，足以因應極端氣候的暴雨、乾旱，或是較這次更加巨型的強大颱風來襲，政府會更持續精進並加強抗旱、防洪以及治水工程，提出更加重視氣候變遷的調適策略。