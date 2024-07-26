高雄妹遭前男友「痛毆性侵」！崩潰報警求救：怕反抗又被打

▲高雄一名女子遭前男友痛毆，又被脫光性侵，對方還傳訊息恐嚇同歸於盡，嚇得她報警。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者柯振中／綜合報導

高雄一名女子小花（化名）遭到前男友鄭男賞巴掌，員警到場後一時心軟，表示自己沒事，沒想到事後竟遭脫衣性虐，甚至還收到「同歸於盡」的訊息，嚇得她報警提告。高雄高分院審理後，駁回鄭男對妨害性自主罪的上訴，加上傷害罪、恐嚇危害安全罪等罪嫌，應合併執行5年。

根據判決書內容，鄭男與小花是前男女朋友關係，2022年7月間他前往小花的租屋處，要求對方還錢，不過因為過程中小花態度不佳，他氣得出手攻擊，搧了小花多個巴掌。小花挨打以後，立即逃出門、跑到1樓呼救，不過又被鄭男拉住衣領、拖回租屋處內。

警方據報到場處理，小花卻一時心軟，念在往日情份，不想讓鄭男到警察局，於是躲回屋內。怎料警方離開以後，鄭男卻懷疑是小花報警，於是大發雷霆，將小花的衣物全部脫去，並且以蠻力的方式性侵得逞。

由於小花此前已遭到痛毆，深怕反抗又會被打，因此在性侵的過程中，完全不敢反抗，只能配合對方。不過，鄭男性虐小花的隔天，又傳送「我們兩個同歸於盡」、「妳不要讓我抓到，抓到我會讓妳死得很難看」等話語，讓小花最終忍無可忍，決定驗傷提告。

▲小花已經被搧巴掌，深怕反抗又被打，因此慘遭鄭男性侵。（示意圖／123RF）



鄭男對此供稱，當時是小花喝醉酒、在房內大吼大叫，又跑去外面喊「救命」，他害怕小花發生意外，才會將人拉進房間。小花臉上的傷也是發酒瘋後自我傷害，跟他沒有關係。

鄭男還說，等到員警離場，小花吐得一塌糊塗，於是他將小花帶進浴室盥洗，等到出了浴室，他便詢問是否要發生性行為，獲得小花的首肯才有進一步的動作。

由於小花指證歷歷，雙方對話中還有「妳昨天回來錢沒用丟的我會打妳嗎」等話語，加上鄭男發送的恐嚇訊息，高雄地院並不採信鄭男的說法，審理後分別依照傷害罪、強制性交罪、恐嚇危害安全罪等罪嫌，判處5個月、4年6個月、3個月有期徒刑，得易科罰金的部分應執行有期徒刑為7月。

鄭男對此不服、提起上訴，高雄高分院審理後，撤銷一審傷害罪等罪嫌的判決，改判7個月有期徒刑，強制性交罪的上訴則是駁回，合併執行5年，全案仍可上訴。