衛福部公布凱米賑災補助　符合1條件每戶最高可領5萬

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衛福部公布凱米賑災補助　「屋損不能住」每戶最高可領5萬

▲高雄淹大水。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲凱米颱風重創中南部，造成多處淹水。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者張乃文／台北報導

凱米颱風重創中南部地區，多處淹水。衛福部今（26）日表示，為減輕低收、中低收入戶受災家庭負擔，賑災基金會針對其提高補助額度，並放寬淹水救助標準，淹水未達50公分，每戶可申請補助提高至一萬元。而衛福部賑災基金會也提供慰問金，若災損不堪居住，安遷賑助每戶最高補助5萬元。

凱米颱風強降雨造成多處災情。衛福部今日晚間發布新聞稿表示，配合行政院指示，為減輕低收入戶、中低收入戶受災家庭的負擔，衛福部督導所轄公設財團法人賑災基金會，針對低收入戶或中低收入戶家庭，提高補助額度並放寬淹水救助標準，由淹水50公分以上放寬至未達50公分者也可申請，每戶補助由原新臺幣(以下同)5000元，提高至1萬元。

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衛福部及賑災基金會相關慰問及賑助項目：

一、死亡或失蹤賑助：因災致死或失蹤，衛福部發給慰問金每人20萬元，基金會賑助每人40萬元。

二、重傷賑助：因災致重傷，衛福部發給慰問金每人5萬元、基金會賑助每人10萬元。

三、基金會提供淹水救助、安遷賑助、租屋賑助三擇一：

(一)淹水救助：提供低收入戶、中低收入戶家庭有淹水且有居住事實之現住戶亦可申請，以一門牌為一戶計算，每戶發給1萬元。如符合經濟部水災災害救助種類及標準淹水救助相關規定者，得同時申領。

(二)安遷賑助(設籍並實際居住)：因災致住屋毀損達不堪居住程度者，提供每戶最高5萬元(每人1萬，每戶以5口為限)。

(三)租屋賑助：因災致住屋毀損達不堪居住程度者，提供每人每月最高租屋慰助金3,000元，每戶以戶內實際居住人口最多3人為限，賑助期間最多為6個月。

衛福部說明，相關規定詳如賑災基金會重大天然災害災民賑助核給要點，民眾如有申請賑助需求，請洽災害發生地之直轄市、縣（市）政府提出申請，由縣市政府審核認定造冊送衛福部及賑災基金會，將儘速核撥，減輕颱風對經濟弱勢民眾財產損失的衝擊。

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