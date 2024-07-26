盧秀燕返台坐鎮台中救災　65小時後再次赴美繼續行程

▲盧秀燕心繫台中救災以及國際行銷，從美國返回台灣65個小時後，再度飛美繼續拜訪行程。（圖／台中市政府，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕為了行銷台中，擴大國際交流，22日晚間10點率團訪美，結果抵達美國後得知凱米颱風增強，心繫台中災情，不到5小時又隻身飛回台灣坐鎮指揮。如今凱米陸警26日上午順利解除，她交代相關局處持續救災外，待在台中約65個小時，將在晚間10點再度飛美繼續拜訪行程，預計又將引來綠營一陣批評。

盧秀燕22日晚間10點飛美，一抵達美國後，得知原本不會列為凱米警戒範圍的台中，因為颱風路徑南移，風雨增強又變胖，擔心台中市民安危，因此馬上訂最快的班機返台。

盧秀燕在台灣時間24日凌晨5點平安降落桃園機場，早上8點即出現在台中市災變中心，主持第2次防災會議，隨後11點前往海線視察重大水利防洪工程（南山截水溝），下午6點主持第3次防災會議，考量市民安全，宣布隔天停班課，是六都最早宣布的城市。

7月25日上午9點，盧秀燕主持第4次災害應變中心會議，隔天26日上午8點30分，中央解除凱米颱風警報，台中市政府持續進行各項復原作業，恢復市容。

市府統計，截至26日為止，災害防救資訊系統已受理2386件災情，其中以樹木倒塌、廣告物招牌掉落及道路積淹水最主要案件類型。環保局今天已恢復垃圾車清運，全力協助市民進行市容恢復及家戶清潔，務必提供市民整潔乾淨的街道。

盧秀燕除了全力協助台中市民盡速恢復日常生活，基於全島一命，昨天也主動打給高雄市長陳其邁，提及南部如果水退掉以後，民眾會搬出泡爛的家具，廢棄物可能一時清不完，台中市環保局可以前去支援清理。另外，台中5部大型抽水機，也已經出發支援台南。

如今救災仍舊持續，盧秀燕為了不負美國姐妹市和僑胞之邀，待在台中65個小時後，將在晚間再度飛美。對此，台中市府26日晚間也表示，市長會繼續訪美行程，預計26日晚間10點抵達桃園機場，搭機飛往洛杉磯。