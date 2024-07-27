回台防災67小時再赴美！盧秀燕「自費付20萬來回機票」

▲盧秀燕回台防災67小時，再度搭機赴美。（圖／台中市政府提供）



記者鄧木卿、柯振中／台中報導

受到強颱凱米影響，台中市長盧秀燕赴美停留5小時緊急返台，警報解除後決定再次赴美。26日臨行前，盧秀燕接受訪問，指稱這次要前往姐妹市做城市交流，並且這趟來回約20多萬元的機票錢，會自掏腰包。

盧秀燕26日表示，姐妹市相當重要，外交或是城市交流非常重視誠信，既然已與美方敲定行程，就應該依約而行，這是一座城市、或是一名城市領導人應該具備的誠信。

此外，由於颱風已經遠離，盧秀燕26日在台中各地巡視，發現絕大部分的市民朋友已經逐步恢復正常生活，她也能比較安心，於是決定繼續訪美行程。

▲▼盧秀燕回台防災67小時，再度搭機赴美。（圖／台中市政府提供）



至於為何自掏腰包買來回機票？盧秀燕說，先前中斷訪美行程、回台坐鎮指揮防颱是公務，現在接續訪美行程也是公務，為了避免落人口實，才會決定自掏腰包。盧秀燕也自我調侃，「我想這也是可能是有史以來，不管是中央或是地方，提前回國防颱自掏腰包，我應該是第一人。」

這趟盧秀燕赴美沒帶隨行，被問到會不會感到不方便，她則是回應，因為她的個性獨立，加上臨時決定要返回台灣、坐鎮指揮防颱，所以一人回來就可以，其他同仁繼續按照協定，在美國進行訪美行程。

緊急返台指揮防災，又連續飛了3趟長程飛行，盧秀燕坦言，確實不太好受，但為了台中、為了城市外交，她還是決定飛下去。同時她也幽默直言「我是燕子，燕子蠻能飛的」。

▲▼盧秀燕回台防災67小時，再度搭機赴美。（圖／台中市政府提供）



盧秀燕還說，她在出訪的時候，搭機都會開Wi-Fi，主要原因是城市有許多重大事務、市政工作在積極進行，她必須掌控，不只是為了因應颱風。過去她飛往新加坡訪問時，也開了Wi-Fi，這趟從美國趕回來也不例外。

此外，盧秀燕表示，這趟會帶著毛巾當頸枕，在飛機上時無論坐起來或躺下，都會感到比較舒服。盧秀燕說，這趟依然會帶著紅背心，雖然最好不要派上用場，畢竟無論是中央或地方首長，穿上紅背心時意味著有重大災害要來、或需要預防，「也因此紅背心最好不要派上用場。但我還是有準備，希望台灣平安。」