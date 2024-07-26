鹿港淹成水世界　居民索性大玩「宅家潛水」笑：人生首次出門要游泳

網搜小組／趙蔡州報導

凱米颱風儘管已經逐漸遠離，引進的西南氣流仍對台灣中南部地區造成致災性大雨，彰化縣沿海鄉鎮又逢大潮，縣內各地淹水災情慘重。有彰化居民貼出住宅1樓淹成游泳池的影片，感嘆「活了35年，從來沒有想過有一天，要離開家門要用游的」，影片一出立刻引發網友熱議。

女網友在threads分享影片，她位在鹿港頂番婆住家颱風天大淹水，住家1樓與屋外道路淹到約大腿的高度，讓客廳與門口幾乎變成游泳池，大量傢俱來不及移動都泡在水裡，慘況讓她非常心痛，乾脆苦中作樂在客廳游泳玩耍，甚至還在門口表演跳水與潛水。

原PO說，「這次是我家第一次淹水，想到泡水傢俱，錢包就很痛，先玩一下再說」、「我活了35年，從來沒有想過有一天我要離開家門要用游的，請問這個狀況該怎麼處理，求解，第一次在家裡可以游泳」。

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▲鹿港民宅1樓淹成泳池，居民苦中作樂，拿出潛水用具在客廳游泳與潛水。（圖／翻攝自threads／stacyy0515）

影片一出立刻引發網友熱議，有網友說，「幫你拍拍，辛苦你了，但玩完一定要沖洗乾淨嘿」、「看了好心疼喔」、「我也沒想過我活那麼久，可以看到有人可以在自己家游泳，而且還是火山泥漿的顏色」。