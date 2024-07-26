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凱米釀埔里橋樑1毀2傷！許淑華允重建守城便橋　滿30年者納檢

▲凱米颱風造成南投縣多處災情，守城橋便橋遭眉溪洪水沖毀。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲凱米颱風造成南投縣多處災情，守城橋便橋遭眉溪洪水沖毀。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

凱米颱風造成南投全縣多處災情，縣長許淑華連日勘災，今日上午赴埔里鎮逐一會勘守城橋便橋、中正橋、隆生橋等重要橋樑，並承諾將籌措經費重建遭沖毀的守城橋便橋，讓鄉親出入更便利。

許淑華今天在縣議員林芳伃、黃世芳、吳國昌、陳宜君、埔里鎮長廖志城和立委馬文君、羅美玲辦公室助理以及中央水利署、國軍單位陪同下冒雨勘災；她指出守城橋去年於卡努颱風期間受損，縣府報請中央補助經費重建，目前已完成發包，並再斥資1700多萬元委託公所施作便橋，未料此次凱米颱風帶來的強風大雨又沖毀便橋。

▲凱米颱風造成南投縣多處災情，縣長許淑華赴埔里鎮勘災。（圖／記者高堂堯攝、南投縣政府提供）

許淑華說，考量守城橋拆除重建工程還需要1年半至2年，當地民眾於完工前仍需花費15至20分鐘繞道，十分不便，因此縣府今年會籌措經費重建便橋；另中正一號橋已使用超過30年，早不符合應有耐震系數、每到汛期都要進行預警性封閉，許淑華表示將全力協助鎮公所進行橋樑結構安全評估，若有重建需要，將提報中央危險橋樑申請經費，並請縣籍立委協助。

▲▼南投縣長許淑華赴埔里鎮會勘暫時封閉的隆生橋。（圖／記者高堂堯攝）

▲▼南投縣長許淑華赴埔里鎮會勘暫時封閉的隆生橋。（圖／記者高堂堯攝）

▲凱米颱風造成南投縣多處災情，縣長許淑華赴埔里鎮勘災。（圖／記者高堂堯攝、南投縣政府提供）

而昨天傳出伸縮縫擴大、橋面有下陷之虞而封閉的隆生橋，許淑華解釋，該橋曾在去年3月份做過結構安全評估，會勘後確認橋樑並無新增受損情形，不過縣府在風災過後都將為全縣超過30年以上的橋樑進行結構安全評估，隆生橋亦會納入檢測，確保民眾用路安全。

許淑華也提醒民眾在清理家園時務必注意安全，同時盤點民宅損傷及農作損失，災後待中央補助方案出來，縣府將協助申請。

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