臺東縱谷多處路樹遭強風吹倒　關山員警合力移除

▲警方移除倒塌路樹。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

強颱「凱米颱風」於25日帶來強風豪雨，造成臺東縣縱谷地區臺9線、臺20線、197縣道、鄉鎮產業道路及防汛道路等路段，發生多起路樹遭強風吹倒阻路之危害狀況。關山警察分局經民眾報案或主動發現上述道路狀況後，除立即擺放三角錐示警，維護執勤員警安全外，並隨即通報路權單位，或協同熱心民眾，合力以徒手方式將其移除，防制交通事故之發生，維護大眾行的安全。

今年首個登陸臺灣的強颱「凱米颱風」，狹帶著狂風豪雨侵襲全島。於25日深夜至中午，臺東縣縱谷地區在風雨的肆虐下，發生多處道路遭倒下路樹阻路的驚險路況，但均被關山警察分局同仁一一排除化解，並未造成任何事故發生。

其中在臺20線(南橫公路)180.4公里處，大樹受不住強風吹襲連根拔起橫躺於路中，正巧霧鹿派出所所長胡松俊仁接收到「公路局南區養護工程分局」通報，因風雨漸歇，於中午12時開放利稻至向陽路段之通行。

胡松俊仁移除擺放於所前道路交通錐及道路封閉告示牌後，便至鄰近道路巡視有無道路狀況，結果就看到大樹阻路的情形。第一時間請所內警員邱文豐擺放三角錐示警，且因該樹過於粗長，於是返所拿取鋸子，將其鋸斷以利搬移。

此時正好有兩位高麗菜園主欲上山檢視菜園，車輛被路樹阻隔無法前進，看到員警為了民眾行的安全如此奮力，於是下車四人聯手，順利將阻路的大樹移至路旁。另錦安派出所副所長吳聲亮，於災害查報車巡時，發現197縣道有竹子倒下，佔據約二分之一車道，立即返所拿起平日除草用之鐮刀，到了現場刀起刀落應聲砍斷，順利恢復交通順暢。後續再由警所通報路權單位前來清除，以維大眾行的安全。