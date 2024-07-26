治理太麻里溪有成效　凱米颱風侵襲未釀重災

▲治理太麻里溪展成效。（圖／記者楊漢聲翻攝）



記者楊漢聲／臺東報導

臺東縣太麻里溪上游廣大集水區因921震災後崩落大量土砂，隨每年颱風洪水經太麻里溪河道運移至太平洋入海，臺東縣政府積極治理太麻里溪出海口至拉冷冷橋上游長約7公里，每年編列預算進行颱洪過後土砂運移河床淤積，採束水攻砂與堤岸保護治理方案，進行河道整理河心挖深，挖取土方堆置兩岸保護堤防，提升河防安全。

臺東縣政府表示，太麻里治理上游河段嘉蘭部落位處面海太麻里溪左岸，重點河道整理（拉冷冷橋至拉灣橋下游）河段長約2公里，縣府於去年完成18萬立方公尺土砂整理，在這次凱米颱風侵襲即發揮功能，臺東縣長饒慶鈴也兩度前往視察給予肯定，也對團隊與工程單位諸多意見，提供未來疏濬加寬河道參考。另有關颱洪過後護岸邊看到的沖刷土砂切面，實為去年河道整理時，做為土石堆置保護堤防用，不影響該處護岸坡面厚度60公分之雙層鋼筋混凝土坡面安全。



臺東縣建設處指出，縣府每年於汛期來臨前，就會先進行水利建造物（堤防或護岸）檢查工作，該處護岸經檢查後符合安全標準。建設處於每次颱洪後亦會再次針對水利建造物進行鑑定查察工作，以確保因應下次颱洪前護岸安全。另該段河床屬辮狀流路，每次颱洪後流況沖淤變化，建設處將再評估進行河道整理工程。