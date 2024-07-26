凱米襲台！海巡署提醒撿拾漂流木恐觸法　最重可判5年

▲撿拾漂流木恐觸法，民眾務必當心。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

海巡署東部分署第一三岸巡隊司法小組人員於26日上午8時至台11號道159.5k處岸際，發現有4位民眾於岸際撿拾漂流木，因台東縣政府尚未公告撿拾許可，將依刑法「侵占罪」相關規定，將涉嫌違法民眾帶回偵辦。

今年第3號颱風「凱米」，除帶來充沛雨量外，更有大量漂流木因雨水沖刷入海，導致台東富岡漁港南側岸際堆積大量漂流木，民眾爭相撿拾。

海巡署東部分署第一三岸巡隊指出，台東山林資源豐富，每逢颱風或天災過後常有漂流木流入沿海岸際，其中不乏高價樹種，引起許多民眾覬覦，第一三岸巡隊為防止國家珍貴資源不遭受侵佔，積極派員巡視沿海岸際，防杜不法撿拾或偷取情事發生，且漂流木屬於國家財產，應由政府機關完成判定及回收後公告撿拾期間，民眾才可前往撿拾，否則將觸犯刑法第335條相關規定，最重可處5年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣3萬元以下罰金，不可不慎。

第一三岸巡隊表示，在主管機關尚未公告民眾自由撿拾前，切勿隨意拾取，如遭查獲，將依刑法、森林法或竊盗國有財產等罪嫌移送法辦，請民眾多加配合，以免誤觸法規而受罰，在此呼籲民眾若於海上及岸際有發現任何不法情事，歡迎隨時撥打本署118服務專線，海巡署將竭誠提供服務。