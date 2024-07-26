懸賞1000萬美元！北韓特務駭入NASA、美軍基地和醫院　美國法院起訴

▲北韓駭客組織Andariel特務林正赫遭到美國法院起訴。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）以駭客組織竊取全球軍事機密的消息時有所聞。近日，美國堪薩斯聯邦地區法院起訴來自北韓駭客組織軍情特務林正赫，開出懸賞1000萬美元的條件，以求獲取林正赫的相關資訊。林正赫透過洗錢購買伺服器，針對全球國防、科技、政府實體發動網路攻擊，且曾駭入醫院安裝勒索軟體。

根據《韓聯社》，林正赫（림종혁，Rim Jong Hyok，音譯）為北韓偵察總局附屬組織Andariel的特務，在平壤和新義州的軍事情報機構工作，長年滯留北韓，曾於2021年5月駭入美國堪薩斯州某醫院，在其醫療電子設備安裝勒索軟體，從中國遼寧省丹東透過ATM領取犯罪所得後，協助參與北韓駭入美國國家航空暨太空總署（NASA）、美國軍事基地等任務。

為此，美國國務院特別懸賞1000萬美元（約新台幣3.28億元），鼓勵民眾能夠提供關於林正赫的資訊。

根據《美聯社》、《路透社》，美國聯邦調查局（FBI）指出，林正赫曾經駭入美國境內醫院和醫療服務機構業者的電腦系統，在其電腦系統內設置勒索軟體，將電腦設備內儲存的醫療檢查、電子醫療紀錄等檔案加密，導致醫療服務被迫中斷。

其中，位於美國堪薩斯州的醫院受害後，曾於2021年5月先是支付價值10萬美元的比特幣，之後向FBI舉報；而科羅拉多州的某醫療服務機構也曾支付贖金。

在美國堪薩斯州的醫院支付比特幣後，林正赫前往中國遼寧省丹東市「中朝友誼橋」（鴨綠江大橋）附近的ATM系統，成功洗錢並領取該筆現金。

美國國務院指控，林正赫以上述手法取得資金、購買用於網路駭客攻擊的伺服器設備後，投身於北韓所引領的駭客作戰任務，該任務以美國、南韓、中國、台灣的國防與能源技術公司為攻擊對象，且還駭入美國11州、17個實體，包括美國NASA、德州蘭道夫空軍基地、喬治亞州羅賓斯空軍基地。

3個多月以來，林正赫所隸屬的北韓偵察總局情報單位Andariel成員侵入NASA電腦系統，竊取超過17GB飛機密資料。

美國國務院也指出，北韓所引領的駭客攻擊任務始於2022年11月，成功竊取30GB以上的資料，包括建立於2010年以前的軍機、人工衛星材料相關等未經分類的技術情報。