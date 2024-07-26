川普當選對台有利？「挺台3巨頭」有望掌外交國防　入閣熱門人選曝

▲川普對於接下來的總統大選勝券在握，共和黨內甚至已開始物色其內閣人選。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國前總統川普即將代表共和黨參加總統大選，而共和當內部更是對他信心滿滿，甚至已開始討論起內閣名單。黨內人士推測，如果川普成功在11月的選舉中當選，就有可能從各界挖角共和黨人才，來填補他內閣的空缺。其中，對中立場較為挺台的前國務卿蓬佩奧、佛州參議員盧比歐都被認為是可能擔任川普政府國防部長和國務卿的人選，而之前曾高喊要「保衛台灣」的南卡參議員史考特，也有望加入川普政府。

ETtoday新聞雲根據《國會山莊報》列出了幾個熱門人選：

▲蓬佩奧。（圖／達志影像／美聯社）

1. 前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）

曾任川普政府時期擔任國務卿的蓬佩奧，是抗中的大鷹派。自川普在2020年敗選後，蓬佩奧便已多次來台，還直言「台灣是一個獨立國家」。在共和黨2021年與拜登政府交接前夕，他宣布取消美台往來限制，大幅提升台灣地位，而共和黨人認為，他是最有可能擔任川普政府國防部長的人選。

▲海格提。（圖／達志影像／美聯社）

2. 田納西州參議員海格提（Bill Hagerty）

海格提有望成為財政部長。在進入國會之前，他在私募股權領域有著極高成就，並曾在2012年共和黨總統候選人羅姆尼（Mitt Romney）的競選團隊中擔任國家財政主席。他也可能是川普的潛在國務卿人選，因為他過去曾擔任美國的駐日大使。

▲挺台派共和黨參議員盧比歐。（圖／路透）

3. 佛州參議員盧比歐（Marco Rubio）

盧比歐是參議院情報特別委員會副主席，他也是參議院主要的外交政策專家之一，因此報導推測，他有可能出任中央情報局長、國家情報局長，或國務院局長。來自移民家庭的盧比歐，立場也十分親台，除了曾多次替台灣發聲外，還曾在2022年提出《透過實力促進台灣和平法案》。

▲柯頓。（圖／路透）

4. 共和黨籍聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）

柯頓過去曾在伊拉克和阿富汗參與過戰鬥任務，擁有豐富的軍事經驗，並在參議院軍事委員會擔任要職。曾獲得一枚銅星勳章、一枚戰鬥步兵勳章，以及一枚遊騎兵勳章的他，有可能成為國防部長，並將推動改革五角大樓的官僚作風。

▲塔伯維爾。（圖／翻攝自美國參議院）

4. 阿拉巴馬州參議員塔伯維爾（Tommy Tuberville）

一位與川普關係密切的參議院表示，塔伯維爾可能會成為教育部長，因為他曾在一流大學中擔任橄欖球教練，也是參議院衛生、教育、勞工和退休金委員會的成員。

▲史考特。（圖／達志影像／美聯社）

5. 南卡羅來納州參議員史考特（Tim Scott）

在過去幾個月來，史考特一直被認為是川普的副手，而他也為川普的競選團隊籌募了許多資金。隨著川普宣布將與范斯（J.D. Vance）形成搭檔，共和黨人認為，史考特有可能會擔任衛生與公共服務部部長，或是住房和城市發展部部長。此前，史考特在爭取成為共和黨總統候選人時，曾將台灣譽為美國的盟友，並表示自己將「始終保衛台灣」、「願意確保台灣擁有充足的資源和武器」。

▲施密特。（圖／翻攝自美國參議院）

6. 密蘇里州參議員施密特（Eric Sc​​hmitt）

施密特是川普堅定的盟友，過去也曾擔任密蘇里州的司法部長，因此共和黨的參議院們認為，施密特是成為川普任內司法部長的有力人選。值得注意的是，施密特以支持限制墮胎的強烈觀點而聞名，並在川普總統的2017年《減稅和就業法案》中發揮重要作用。